Fasnacht für die Kleinen

Mehr als 1000 Kinder kamen am Nachmittag zusammen, um in Naters am grössten Oberwalliser Kinderumzug mitzumarschieren.

Applaus der zahlreichen Zuschauer war ihnen dabei gewiss. Während sich die jungen Fasnächtler, welche nicht am Umzug mitmarschierten, vorzugsweise als Feen, Marienkäfer, Raubkatzen, Cowboys oder Ritter ausgaben, marschierten die Umzugsteilnehmer mit ihren jeweiligen Schulklassen in einheitlichem Tenue. Die etwas Älteren nahmen dabei Themen wie den regionalen oder internationalen Politzirkus auf; die Jüngsten nahmen Bezug auf Themen wie Pokémon oder Emojis.

Die Natischer Fasnacht geht heute und morgen weiter mit zwei bunten Abenden im Zentrum Missione. Die Spässchen der zahlreichen Schnitzelbänke dürften hier allerdings mehr das erwachsene Publikum ansprechen.

