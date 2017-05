«Diva» knapp am Sieg vorbei

Finalpaarung in der Kategerie II: «Diva» mit der Nummer 46 und Finesse mit der Nummer 68, die den Titel in dieser Kategorie holte. Foto:

Im Final der Kühe der Kategorie III holt sich «Mistral» der Familie Leiggener aus Ausserberg den Kategoriensieg vor «Surprise» der Familie Fux aus Eggerberg.

Final Kategorie II

In der Kategorie II gingen gleich vier von sieben Glocken an Oberwalliser Züchter. Nur für den ersten Rang reichte es nicht. Den Schlussgang in dieser Kategorie erreichte die starke «Diva» aus der Stallung Gsponer aus Lalden. Letztlich aber wich sie «Finesse» von Yves Bruchez aus Le Cotterg, nachdem «Diva» immer wieder von den mächtigen Hörnern ihrer Widersacherin Schläge einstecken musste.

Rangliste Kategorie II. 1. Finesse, Yves Bruchez, Le Cotterg. 2. Diva, Stallung Gsponer, Lalden. 3. Xenia, Eric Lagger, Chermignon. 4. Vadrouille, Daniel Fournier, Coor. 5. Tiara, Stallung Seematter, Grengiols. 6. Tripoli, Christoph Wyssen, Agarn. 7. Bombache, Stallung Passeraub, Getwing.

Final Kategorie III

Gleich fünf Kühe von Oberwalliser Züchtern schafften den Einzug in den Final dieser Kategorie. Und trumpften dort gewaltig auf. Allen vorn «Sina» der Familie Leiggener aus Ausserberg und «Surprise» von der Familie Fux aus Eggerberg, die letztjährige Königin in dieser Kategorie. Sie gewannen alle ihre Schwünge, sodass sie letztlich den Titel in einem Finalschwung unter sich austrugen. «Surprise» wandte dabei ihre bewährte Kampftaktitk des letzten Jahres an. In Bedrängnis geraten, drehte sie sich mehrere Male von «Sina» ab, um elegant mit einer Piroutte wieder mit geballter Kraft in den Kampf zurückzukehren. Diese Kunststücke aber verhalfen ihr in diesem Jahr nicht mehr zum Titel. Sie musste sich letztlich ihrer Konkurrentin beugen.

Rangliste Kategorie: III: Sina, Familie Leiggener, Ausserberg. 2. Surprise, Familie Fux, Ausserberg. 3. ex-aequo Tanea, Mikael Udry, Bieudron; Drakar, Eringer Team Dillon, Uetendorf; Gamine, David und Orlando Dubuis, Vercorin. 6. Mistral, David Darbellay, La Tzoumaz. 7. Frimousse, Bornet Naoux, Chermignon.

Final Erstmelken

Der Final der Erstmelken war geprägt von einem beinahe einstündigen Kampf zwischen «Canaille» und «Parise». Die Vorjahressiegerin bei den Rindern aus der Stallung Carthoblaz-Délèze aus Sornard brachte «Parise» zwar etliche Male in arge Bedrängnis, so dass sie sich abwandte. Mit eleganter 180-Grad-Drehung fand die willensstarke «Parise» aber im wieder zurück in den kräfteraubenden Kampf. Letzlich aber musste sich der unbändigen «Canaille» weichen.

Einen schönen Erfolg konnten bei den Erstmelken «Pandore» der Wiwanni Püüru aus Lalden verbuchen. Sie wurde auf dem vierten Rang klassiert, nachdem sie von den Züchtern aus dem Ring genommen wurde, als sie einem Kampf gegen die spätere Siegerin «Canaille» aus dem Weg ging.

Rangliste Erstmelken: 1. Canaille, Stallung Cathoblaz-Délèze, Sornard. 2. Parise, Joseph Mooulin, Vollèges. 3. Bigoudi, Stallung Carrefour, Bruson. 4. Pandore, Wiwanni Püru, Lalden. 5. Mylene, Bertrand Roux, Grimisuat. 6. Righi, Jean Pralong, Sitten 7. Crapouille, Francis Reuse, Orsières

07. Mai 2017, 17:03

