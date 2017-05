«Perine» auf Titelkurs

Die Zuschauerränge sind am Sonntag in Aproz bis auf den letzten Platz besetzt. Foto: 1815.ch

Viel Volk am Sonntag am Nationalen Stechfest in Aproz. Die Organisatoren rechnen mit rund 15 000 Zuschauern. Das Wetter zeigt sich nach einem verregneten Samstag freundlich. Foto: 1815.ch

Die für das grosse Finale in Aproz qualifizierten Kühe sowie deren Besitzer und Züchter warten in der Wartezone auf ihren grossen Auftritt. Foto: 1815.ch

Die grosse Favoritin auf den diesjährigen Titel einer Nationalen Königin ist bereits in den Qualifikationen ausgeschieden. Nach einem verlorenen Kampf suchte sie den Ausgang der Arena und wurde vom Besitzer aus dem Rennen genommen.

Nachdem Titelverteidigerin «Ruby» in diesem Jahr kein Kalb zur Welt brachte, ist sie von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Als Topfavoritin auf den Titel galt unter Züchtern deshalb die 818 Kilogramm schwere «Pouky». Im Vorfeld gab sich Besitzer Antoine Bétrisey aus St-Léonhard zurückhaltend. «’Pouky’ ist launisch und hat in der Vergangenheit an Wettkämpfen oftmals statt den Kampf den Ausgang der Arena gesucht. Ihre Form stimmt, sie muss aber auch willens sein, in die harten Kämpfe einzusteigen.»

Ihre Launenhaftigkeit stellte sie denn auch am Sonntag prompt unter Beweis. Im Qualifiaktionsdurchgang in der Kategorie 1 suchte sie nach nur einem verlorenen Kampf den Ausgang der Arena. Ihr Besitzer nahm die Kuh in der Folge aus dem Ring.

Als neue Favoritin auf den Titel muss nach der Qualifiatkion die neunjährige «Perine» der Gebrüder Furrer aus Bürchen gehandelt werden. Gegen sie war kein Kraut gewachsen. In sechs kurzen Schwüngen, die sie allesamt souverän gewann, deutete sie unmissverständlich an, dass mit ihr heute zu rechnen ist.

Die «Reine des reines» wird in einem Schlussgang mit den vier Königinnen der Kategorien I-III, in denen sie nach Gewicht eingeteilt sind, sowie in der Kategorie Erstmelken erkoren. Die Halbfinalpaarungen werden mit Losentscheid gebildet. Die beiden Siegerinnen machen im Anschluss den Titel unter sich aus.

07. Mai 2017, 14:06

