Bunte Fasnacht bei den Hopschla

Rund ein Dutzend Guggenmusiken und ebenso viele Fasnachtsgruppen nahmen am Montagnachmittag in Turtmann am Umzug teil. Die vielen Besucher zeigten das Interesse an den bunten Sujets. Und die Trichjär und Maschgini bewiesen, dass die Narrenzeit 2018 im Oberwallis auch am vorletzten Tag noch gut im Schuss ist.

Der Fasnachtsanlass am Gigelimentag führte die Gruppen mitten durchs Dorf. Viele Zuschauer waren anwesend. Und pünktlich zum Umzugsstart drückte auch die Sonne durch. Die einheimischen Trichjiär führten den Umzug an, die Turtmänner Guggenmusik Labibini machte den Abschluss der Parade unter dem Motto «Das Beste kommt zum Schluss!».

Anschliessend an den Umzug fanden diverse Platzkonzerte statt und für die Verpflegung sorgte der Club kochender Männer. Ab 15.30 Uhr geht der grosser Guggerball mit Musik im Festzelt über die Bühne.

Eine kleine Auswahl der Teilnehmer am Umzug sehen Sie in der Fotostrecke.

12. Februar 2018, 15:53

