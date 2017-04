Tiefere Stromproduktion wegen Trockenheit

Wasserkraft | GV der KW Ackersand I AG in Staldenried

In Staldenried wurde am Freitag die GV der Kraftwerk Ackersand I AG in Anwesenheit der Vertreter der Aktionärs- und Konzessionsgemeinden Eisten, Saas-Balen, Stalden und Staldenried abgehalten. Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr keinen Gewinn aus.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 der KW Ackersand I AG sei durch geringe Niederschlagsmengen und Trockenheit im Sommer und Herbst gekennzeichnet gewesen, was zu einer unterdurchschnittlichen Eigenproduktion im Kraftwerk Ackersand I geführt habe, wird Präsident Bruno Andenmatten in einer Mitteilung zitiert. Allerdings sei diese durch den Wasserabtausch der Kraftwerke Mattmark AG kompensiert worden. Die Gesellschaft weist im Berichtsjahr keinen Gewinn aus. Deshalb verzichte man auf die Ausrichtung einer Dividende.

Im Berichtsjahr standen den Partnern insgesamt 108.5 GWh elektrische Energie zur Verfügung. Im Vorjahr betrug die Stromproduktion 116.0 GWh. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 betrug die Bruttoproduktion von elektrischer Energie 89.346 GWh. Die Eigenerzeugung liegt damit um 26.177 GWh unter dem Vorjahr und um 1.978 GWh unter dem Zehnjahresmittel.

Im Einzugsgebiet seien die hydrologischen Bedingungen für die Stromproduktion eher ungünstig gewesen. Der Wasserabtausch mit der KW Mattmark kompensierte die unterdurchschnittliche Eigenproduktion und betrug 20.4 GWh, was 18.8 GWh über dem Vorjahr und 5.3 GWh über dem Mittel liegt.

Die KW Ackersand I AG zahlte im Geschäftsjahr 2016 rund 1.7 Millionen Franken als Konzessionsabgaben an die öffentliche Hand: 60 Prozent gehen als besondere Wasserkraftsteuer an den Kanton Wallis und 40 Prozen als Wasserzinsen an die Konzessionsgemeinden der KW Ackersand I AG.

Die Kapital-, Grundstück- und Ertragssteuern an Bund, Kanton und Gemeinden betragen 2016 rund 114‘500 Franken.

