Natischer Feuerwehr simuliert Busunglück

Ein Reisebus durchschlägt in einer Haarnadelkurve ob Naters die Leitplanke, rollt den Abhang hinunter und reisst dabei zwei PKWs mit sich. Viele Verletzte, Feuer, Rauch und auslaufende Gefahrenstoffe – das erwartete die Angehörigen der Feuerwehr Naters Birgisch Mund am Samstagmorgen bei der jährlichen Gesamtübung.

Ein Reisecar fährt von Blatten in Richtung Naters. Aus ungeklärten Gründen verliert der Chauffeur die Beherrschung über das Fahrzeug, durchschlägt die Leitplanke am «Masseggacher» und kommt in der Haselmattenstrasse in Naters zum Stehen. So lautete das diesjährige Szenario der Gesamtübung der Feuerwehr Naters.

Sichern – Retten – Halten – Schützen – Bewältigen – Nach diesem ständigen Auftrag erledigten die Angehörigen der Feuerwehr Naters den Übungseinsatz rund um das simulierte Busunglück unter vollem Körpereinsatz. Auf viele verschiedene Aspekte galt es dabei zu achten. Der Einsatzleiter koordinierte seine Leute, um die Sicherung der Unfallstelle, die Personenrettung, den dreifachen Brandschutz und die Brandbekämpfung zu bewältigen. Sanität Oberwallis, Gemeindepolizei Naters sowie Andenmatten & Lambrigger Bestattungsdienste waren als Partnerorganisationen involviert.

Da die Feuerwehr Naters zur Zeit 145 Feuerwehrfrauen und -männer zählt, wurde die Mannschaft in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe war mit der erwähnten Einsatzübung beschäftigt, die andere arbeitete an verschiedenen Posten wie Brandbekämpfung, Rettungsdienst sowie am Hydrant.

Unfallfrei und erfolgreich ging die Übung zu Ende und die Feuerwehrleute genossen im Anschluss mit ihren Angehörigen den traditionellen Familiennachmittag im Feuerwehrlokal.

16. September 2017, 17:26

