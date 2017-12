Auf der Hannigalp wurde heute das umgebaute Bergrestaurant eröffnet. Das familienfreundliche Restaurant mit einem Spielparadies bietet Platz für rund 1100 Gäste. Der Umbau kostete rund 3,5 Millionen Franken.

«Grächen ein Märchen – nicht nur im Werbeprospekt, sondern auch in der Realität.» Mit diesen Worten begrüsste Staatsrat Christophe Darbellay die Anwesenden bei der Eröffnung des umgebauten Familienrestaurants auf der Hannigalp. Geführt wird das Restaurant seit fünf Jahren von Heinz Paris. Den 3,5 Millionen teuren Umbau finanziert hat jedoch die Touristische Unternehmung Grächen (TUG).

Der Verwaltungspräsident der TUG, Adrian Dennler, betonte die beiden wichtigen Schritte, die Grächen in diesem Winter unternehme. Neben der Neueröffnung des Bergrestaurants geht in kommender Woche die Eröffnung der neuen Sesselbahn 4er-Sesselbahn über die Bühne. «Grächen ist auf dem richtigen Weg», sagte Dennler an der Eröffnung.

Platz für 1'100 Gäste

Für den Geschäftsführer des Restaurants, Heinz Paris, ist die Neueröffnung zugleich eine Herausforderung. Denn das Restaurant hat rund 300 Plätze mehr als vor dem Umbau und bietet neu für rund 1'100 Gäste Platz.

Neben dem Selbstbedienungsrestaurant hat der Familienbetrieb auf der Hannigalp noch einen separaten «Matterhornsaal», der für Kongresse oder Anlässe wie Geburtstage oder Hochzeiten gemietet werden kann. Und auch für die Kleinen gab es eine Überraschung. Grächen bleibt der familienfreundlichen Ausrichtung treu und hat ein Kinderspielparadies namens «SiSu Wolkenland» eröffnet.

mgo

16. Dezember 2017, 18:19

