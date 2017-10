Mehrere Personen während Grosskontrolle im Oberwallis angehalten

Prävention | In Zügen und an Bahnhöfen

Die Kontrollen wurden am vergangenen Donnerstag und Freitag durchgeführt. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Am vergangenen Donnerstag und Freitag hat die Walliser Kantonspolizei in enger Zusammenarbeit mit dem Grenzwachtkorps und den Gemeindepolizeien von Visp und Brig in den Zügen und auf den Bahnhöfen auf der SBB-Achse Brig-Susten und auf der Zugslinie Brig-Domodossola Grosskontrollen durchgeführt.

Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf den grenzüberschreitenden Kampf gegen die Kriminalität, vor allem gegen Diebstähle sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gerichtet. Auch Kontrollen im Sinne der Aktion «Joint Action Days - JAD's», die unbegleiteten Minderjährigen bei der Einreise in die Schweiz Beachtung schenkt, wurden durchgeführt.

Diese Grosskontrollen seien ein Beweis für die exzellente Zusammenarbeit zwischen den diversen Partnern an der Grenze und im grenznahen Raum, heisst es von Seiten Polizei. Zudem habe im Fokus gestanden, der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Es konnten mehrere Personen mit illegalem Aufenthaltsstatus, gesuchte Personen oder Personen die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen hatten, angehalten werden.

Kontrollen dieser Art werden regelmässig auf dem ganzen Kantonsgebiet durchgeführt.

pd/map

09. Oktober 2017, 11:46

