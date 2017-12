Herrlich blauer Jahresabschluss

Täsch am Sonntagmorgen. Der Blick auf das bereits von der Sonne beschienene Weisshorn lässt die windigen Verhältnisse in der Höhe erahnen. Foto: Leserreporter

Idyllische Szene auf der Bettmeralp. Am Sonntag zeigt sich der Himmel wieder von seiner blauen Seite. Foto: Klaus Minnig

Nach heftigen Schneefällen und Verkehrsbehinderungen am Samstag herrscht an Silvester im Wallis wieder bestes Skiwetter. Die Lawinengefahr bleibt indes erheblich.

An Silvester wird es tagsüber sehr schön mit viel Sonne. Auf den Bergen bleibt es gleichzeitig stürmisch windig, während im Talgrund kaum Wind spürbar ist. Im gesamten Wallis herrscht laut aktuellem Lawinenbulletin zudem weiterhin eine erhebliche Lawinengefahr. Die Temperaturen erreichen tagsüber in Sitten bis zehn Grad, in Zermatt rund sieben Grad.

In der Silvesternacht kommt es dann allmählich zu einer Wolkenverdichtung und einsetzendem Niederschlag mit Schnee ab 900 bis 1200 Metern. Für den ersten Tag des kommenden Jahres ist mit veränderlichem Wetter mit einzelnen Schauern und etwas Sonne zu rechnen. Zwischendurch soll es längere trockene Phasen geben.

Und auch im Verlauf der kommenden Woche gibt es eine Konstante: Das Wetter zeigt ein launisches Gesicht. So bleibt es am Dienstag wechselhaft. Und ab Mitte Woche folgt wieder dichtere Bewölkung mit teils kräftigem Regen und Schnee ab 1400 bis 2000 Metern. Mehr Wetter-Informationen zur Region gibt es hier zu lesen.

31. Dezember 2017, 10:27

