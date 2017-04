Ferrez und Grichting in den WKB-Verwaltungsrat gewählt

In Conthey hat am Mittwochabend die ordentliche Generalversammlung der Walliser Kantonalbank (WKB) stattgefunden. Die 822 teilnehmenden Aktionäre nahmen sämtliche durch die Tagesordnung vorgesehenen Anträge an. Jean-Albert Ferrez und Pierre-Alain Grichting wurden in den Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre nahmen sämtliche durch die Tagesordnung vorgesehenen Anträge an. Sie genehmigten den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung, welche einen Nettogewinn von 57,5 Millionen Franken (+1,3 Prozent) ausweist. Sie gewährten den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung und bestimmten PricewaterhouseCoopers SA als Revisionsstelle.

Die Generalversammlung genehmigte den Antrag des Verwaltungsrates, einen Betrag in Höhe von 58 Millionen Franken aus dem Bilanzgewinn in die gesetzliche Gewinnreserve zu übertragen. Die Aktionäre genehmigten ebenfalls den Antrag, aus der gesetzlichen Kapitalreserve einen Betrag von 3 Franken pro Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 11,1 Prozent gegenüber der Vorjahresdividende. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der WKB erfolgt die Ausschüttung für private Wertschriftvermögen verrechnungssteuerfrei.

Erneuerung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung nahm Abschied von Jean-Pierre Bringhen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, sowie von Sekretär Olivier Dumas, die beide die maximale Amtsdauer von zwölf Jahren erreicht haben. Für die Amtsperiode 2017-2021 wählten die Aktionäre Chantal Balet Emery in Grimisuat, Pascal Indermitte in Naters, Fernand Mariétan in Monthey, Jean-Daniel Papilloud in Conthey sowie Ivan Rouvinet in Siders, allesamt bisherige Vertreter des Staates Wallis, in den Verwaltungsrat. Ebenfalls gewählt wurden Gabriel Décaillet in Sitten und Stephan Imboden in Siders, bisherige Vertreter der Minderheitsaktionäre, sowie zwei neue Vertreter des Staates Wallis, Jean-Albert Ferrez in Verbier und Pierre-Alain Grichting in Siders.

Zudem bestätigte die Generalversammlung auf Vorschlag des Staatsrates den bisherigen Präsidenten Jean-Daniel Papilloud in Conthey und berief Stephan Imboden in Siders, bisheriges Mitglied, zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.

