Hotel Pirmin Zurbriggen erneut topklassiert

Im alljährlichen Hotelrating der «SonntagsZeitung» belegt das Hotel Pirmin Zurbriggen in Saas-Almagell in der Kategorie Nice-Price-Ferienhotels erneut den 1. Rang. Und das zum siebten Mal in Folge.

Die Schweizer Hotelbranche wartet jeweils gespannt auf das Erscheinen des grossen Hotelratings des Hotelexperten Karl Wild, in das jeweils die 125 besten Hotels der Schweiz in vier Kategorien Einzug finden. Mit einem Team von 16 Spezialisten aus Hotellerie und Tourismus hat er alle rangierten Hotels besucht.

Aus Oberwalliser Sicht sticht natürlich der erneute 1. Rang des Wellness- und Spa-Hotels Pirmin Zurbriggen in Saas-Almagell heraus. Es belegt im Ranking der «SonntagsZeitung» in der Kategorie der «35 besten Nice-Price-Hotels» bereits zum siebten Male in Folge den Spitzenplatz.

«Das Walliser Bijou hat es erneut geschafft, noch einen Zacken zuzulegen. Gastfreundschaft und Servicequalltitä sind auf 5-Stern-Topniveau. Die sechs Loft-Wellness-Suiten haben die fünf Sterne gar offiziell», kommentiert Wild den Spitzenplatz des Hauses, das unter der Führung von Esther und Fabian Zurbriggen steht.

27. Mai 2018

