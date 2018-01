Im Wallis herrscht derzeit grosse Lawinengefahr

Wie aus dem aktuellen Lawinenbulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am Mittwochabend hervorgeht, hat sich die Lawinengefahr im gesamten Wallis von erheblich auf Gefahrenstufe 4 (gross) verschärft. Bis am Mittwochnachmittag ist oberhalb von rund 2200 m 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Das SLF informiert weiter, dass die Lawinensituation verbreitet sehr kritisch sei. Mit intensivem Schneefall und stürmischem Westwind entstanden am Mittwoch besonders im Wallis und am nördlichen Alpenkamm in hohen Lagen mächtige und grossflächige Triebschneeansammlungen. Diese sind instabil und wachsen am Donnerstag weiter an.

Mit der Überlast durch den Neu- und Triebschnee können besonders im südlichen Wallis Lawinen in bodennahen Schwachschichten anbrechen und die gesamte Schneedecke mitreissen. Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen oberhalb von rund 2000 m. Es sind zahlreiche mittlere und grosse Lawinen zu erwarten, ferner muss mit Lawinen gerechnet werden, die bis in die Täler vorstossen. Für Schneesport abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse sehr gefährlich.

Donnerstag erneut mit viel Neuschnee

Gemäss Prognosen des SLF schneit es auch am Donnerstag während des Tages anhaltend und intensiv. Bis am Donnerstagabend werden im Wallis oberhalb von rund 2000 m bis zu einem Meter Neuschnee erwartet, im westlichen Unterwallis sogar bis 120 Zentimeter. Es weht weiterhin ein starker bis stürmischer Wind aus West bis Nordwest.

03. Januar 2018, 20:42

