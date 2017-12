Investitionen in Infrastruktur geplant

Politik | Budget an Urversammlung in Eggerberg vorgestellt

Ohne Widerstand. In Eggerberg wurde der Kostenvoranschlag 2018 einstimmig genehmigt. Foto: zvg

An der gut besuchten Urversammlung ist in Eggerberg am Freitag der Kostenvoranschlag 2018 zur Genehmigung vorgelegt worden. Das Investitionsvolumen liegt bei 855'500 Franken.

Abzüglich der Einnahmen bleibe der Gemeinde eine Nettoinvestition von 724'000 Franken, heisst es in einer Mitteilung. Für Projekte, die über dem Kompetenzbereich des Rats liegen, wurden von der Urversammlung mehrere Bau- und Kreditbeschlüsse eingeholt. So wurden die Neugestaltung des Schulhausplatzes oder der Baubeschluss für die Reservoire Howetta und Finnu durchgewunken.

Der Kostenvoranschlag 2018 ist, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, mit einem Ertragsüberschuss von 158'179 Franken, Nettoinvestitionen von 724'000 Franken und einem Finanzierungsfehlbetrag von 327'199.60 Franken einstimmig genehmigt worden. Zum Schluss informierten die Gemeinderäte die Bevölkerung noch über das aktuelle Geschehen in ihren jeweiligen Ressorts.

01. Dezember 2017, 21:01

