ISO-Zertifikat fürs Spitalzentrum Oberwallis

Dem Spitalzentrum Oberwallis (SZO) wurde heute im Spital Brig das Zertifikat der Norm ISO 9001:2015 verliehen. Für die Verantwortlichen ein klarer Gewinn zugunsten der Oberwalliser Patienten.

Ende 2015 haben die ISO-Standards die neue Version ISO 9001 veröffentlicht. Bereits zuvor hatte das Spitalzentrum Oberwallis beschlossen, das Managementsystem der Standorte Visp und Brig anzupassen und eine neue Zertifizierung zu erlangen.

Nach einer aufwendigen Überprüfung der benötigten Anpassungen für eine vollständige Übereinstimmung mit der neuen Norm ist nun der detaillierte Umsetzungsplan am gesamten Spitalzentrum Oberwallis implementiert worden.

Die Zertifizierung verlief gemeinsam mit der Firma ProCert AG in drei Etappen. Diese bestanden aus einer Vorprüfung der nötigen Dokumente und der erforderlichen Elemente der Norm, einem Zertifizierungsaudit des gesamten Managementsystems und der Führung des SZO, sowie einem Zertifizierungsaudit zur Prüfung der operativen Umsetzung und gelebten Anwendung an den Standorten Brig und Visp.

Anschliessend an jede Phase wurden die erkannten Verbesserungspotentiale evaluiert. Darauf aufbauend wurden angemessene Massnahmen zur Beseitigung der erkannten Befunde umgesetzt.

Nun verlieh heute die Firma ProCert AG das Zertifikat an die Direktion des Spitalzentrums Oberwallis. Dieses beinhaltet am SZO alle Prozesse, also den Akutspital inklusive Psychiatrie, palliative Geriatrie und Rehabilitation. Das bedeutet, dass jeder Ablauf im Bereich der Ärzte, Pflege, Therapeuten, Verwaltung und Logistik mitberücksichtigt worden ist. Die Direktion des SZO sieht sich deshalb darin bestätigt, dass die Führung am Spitalzentrum Oberwallis stets aus ganzheitlicher Sicht angewandt wird.

pd/pac

28. Februar 2017, 13:20

