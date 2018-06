Jean-Pierre Bringhen neues Vorstandsmitglied von Pro Infirmis Schweiz

Am vergangenen Freitag wurde Jean-Pierre Bringhen von der Delegiertenversammlung in den Vorstand von Pro Infirmis gewählt. Pro Infirmis ist die schweizerisch grösste Organisation für Menschen mit körperlicher, geistiger und psychischer Behinderung.

Im Rahmen der in Lugano am vergangenen Freitag abgehaltenen DV wurden mit Jean-Pierre Bringhen, Hans-Peter Egli, Sandra Hügli-Jost und Laura Sadis vier neue Mitglieder in den Vorstand von Pro Infirmis gewählt. Er freue sich sehr auf die neue Funktion auf nationaler Ebene, wird Bringhen in einer Mitteilung zittiert.

Pro Infirmis ist in allen Landesteilen mit Geschäfts- und Beratungsstellen vertreten. Jede kantonale Geschäftsstelle wird von einer ehrenamtlichen Kantonalkommission unterstützt und beraten. Die Stiftung Emera repräsentiert im Kanton Wallis Pro Infirmis. Im Wallis wird Pro Infirmis von der Stiftung Emera repräsentiert.

pd / pan

14. Juni 2018, 17:37

