Leuchtendes Jegihorn

Das Jegihorn ist einer der meist begangenen 3000er im Oberwallis. Im Vorfeld des Bergführerfestes vom kommenden Samstag in Saas-Grund wurde der Gipfel nachts erklommen – und in Bild und Video festgehalten.

In Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Saaser Bergführern und unter der Leitung von Daniel Zurbriggen und Roberto Arnold hat David Bumann ein Beleuchtungskonzept ausgearbeitet. Zusammen mit weiteren Bergführerkollegen und Mitgliedern des SAC Saas konnte in der Nacht des 6. April 2017 die aufwändige Aktion erfolgreich durchgeführt werden. Die Bergbahnen Hohsaas transportierten das nötige Material. Der Sonnenuntergang war dann der eigentliche Startschuss für die Umsetzung des Projektes.

Aufstieg per Funk koordiniert

Während die Kameras für Foto und Film oberhalb der Weissmieshütte positioniert worden sind, sind die fünf Bergsteiger auf Skiern zu ihren Ausgangspunkten gefahren. Als die Nacht hereingebrochen ist, sind die Kopflampen gezündet worden. Das nächtliche Abenteuer konnte losgehen.

Der Wanderer bestieg das Jegihorn über die Normalroute, einen markierten Alpinwanderweg (links im Bild). Die Plaisir-Kletterroute Alpendurst (Bildmitte) wurde von zwei Kletterern durchstiegen. Der Aufstieg erfolgte über den Jegihorn-Klettersteig (rechts im Bild). Um diese einmalige nächtliche Besteigung bestmöglich auf Film und Foto zu bringen, wurden die verschiedenen Seilschaften und Bergsteiger per Funk koordiniert. Während des Durchsteigens der Routen wurde etwa alle 50 m ein Lichtsignal abgegeben. Durch die Langzeitaufnahmen kann auf einem Bild das gesamte Abbild der Routen in Licht nachgezeichnet werden.

Der ideale Tagesberg

Auf dem Film sind die Besteigung und der anschliessende gemeinsame Abstieg aller Bergsteiger über die Normalroute in Zeitrafferform festgehalten. Das Jegihorn ist einer der meistbegangenen 3000er des Oberwallis, sei dies über die verschiedenen Klassiker der Kletterrouten oder über den Panoramaklettersteig über den Jegigrat hoch zum Gipfel. Durch die ideale Erschliessung durch die Seilbahnen nach Kreuzboden und Hohsaas und die Bergrestaurants ist das Jegihorn ein idealer Tagesberg. Mit der Übernachtungsmöglichkeit in der Weissmieshütte sind zudem auch Mehrtagesunternehmungen in der Region Kreuzboden–Hohsaas inmitten zahlreicher 4000-er möglich.

Der Aufstieg über die drei Routen sowie die gemeinsame Abfahrt im Zeitraffer:

pd / dab

08. Juni 2017, 07:00

