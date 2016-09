Jodlerklub «Echo vom Bietschorn» feiert in Kippel

Der Jodlerklub «Echo vom Bietschhorn» aus dem Lötschental erhält am Samstag seine erste Tracht. Das wird im Rahmen eines Jodlerwochenendes in Kippel würdig gefeiert.

«Wir leben Tradition» ist das Motto des Jodlerklubs «Echo vom Bietschhorn» aus dem Lötschental. Dieses soll auch in der einheitlichen Vereinstracht widerspiegelt werden. Die Tracht ist, im Gegensatz zu vielen anderen Jodlertrachten, an die traditionelle Lötschentaler Sommertracht angelehnt. Unverwechselbare Elemente der Tracht sind der reich bestickte Kummerbund und der Strohhut.

Pate des jüngsten Oberwalliser Jodlerklubs ist Alt Bundesrat Adolf Ogi, der anlässlich der Feierlichkeiten in Kippel einige Worte an die Gäste richtete. Auch Bernahrd Rieder, Gemeindepräsident von Kippel sprach zu den Besuchern.

Insgesamt werden im laten Dorfteil von Kippel an diesem Wochenende elf Jodlerklubs aus nah und fern zu hören sein. Drei Wanderformationen sorgen zusätzlich für Unterhaltung. Nach dem Umzug am Samstagnachmittag folgten ab 17.20 Uhr die Konzertvorträge in der Kirche. Der Höhepunkt ist die anschliessende Einweihung der Tracht während der Vorabendmesse.

03. September 2016, 17:24

Artikel teilen