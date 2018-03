Tanzende Kühe in Turtmann

Auf der Leinwand tanzen die Kühe, darunter spielt eine 30-köpfige Brass Band. Der Regisseur Nicolas Steiner und alle Anwesenden zeigten sich im Anschluss an die Uraufführung begeistert.

Artikel zum Thema Grosse Ehre für Nicolas Steiner

Gestern Abend ging in Turtmann das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Viktoria Turtmann über die Bühne. Dabei stand in diesem Jahr besonders die Filmmusik im Zentrum. Neben James Bond, Rocky oder Deerhunter war der Höhepunkt des Abends allerdings die Musik zum Film «Kampf der Königinnen».

Der Film des Turtmänner Regisseurs Nicolas Steiner hat das Stechfest in Aproz zum Thema. «Ich wollte die Kühe nicht kämpfen, sondern tanzen lassen», sagte der Regisseur gestern in der Turnhalle in Turtmann. Für das «Schlussballet» musste Steiner ein zwölfminütiges Stück finden, was keine einfach Aufgabe war. Die beiden Komponisten Jan Miserre und John Gürtler schrieben die Musik gleich selbst. Und diese Musik wurde gestern zum ersten Mal von einem grossen Ensemble aufgeführt.

«Für mich war das ein grosser Moment», sagte der Komponist John Gürtler im Anschluss an die Aufführung. Besonders schwierig sei es gewesen, die Musik synchron zu den Bildern aus dem Film zu spielen, erklärt der Dirigent der Brass Band Josef Rotzer. Diese Aufgabe hat das Ensemble aber zweifelsfrei gemeistert, was von den über 300 Zuschauern mit einem grossen Applaus goutiert wurde.

Mehr zur Uraufführung lesen Sie im «Walliser Bote» vom 26. März 2018.

mgo

25. März 2018, 11:58

Artikel teilen