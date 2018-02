Kantonsgericht entscheidet gegen Asylunterkunft in Gamsen

Vorerst kein Asylzentrum in Gamsen. Das Kantonsgericht hat die Beschwerden der Anwohner gutgeheissen. Foto: Walliser Bote

Der Kanton scheitert vorerst mit seinem Vorhaben, in den ehemaligen Arbeiterunterkünften in Gamsen ein provisorisches Durchgangszentrum für Asylbewerber einzurichten. Das Kantonsgericht gibt den beschwerdeführenden Anwohnern Recht.

Artikel zum Thema Rekurs gegen Asylzentrum in Gamsen abgewiesen

Im Januar 2016 beantragte das Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK) eine fünfjährige Genehmigung zur Nutzung von Arbeiterunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern in Gamsen. Die Räumlichkeiten wären für Familien, sowie für alleinstehende Frauen und Männer vorgesehen gewesen, welche direkt aus den Verfahrenszentren des Bundes ins Wallis gekommen wären, hält der Kanton in einer Mitteilung fest.

Die vom DGSK beantragte Verlängerung ist von der Gemeinde Brig-Glis im Mai 2016 genehmigt worden. Nachdem meherere Anwohner dagegen Berufung eingelegt hatten, wurde die Genehmigung vom Staatsrat bestätigt. Nun hat das Kantonsgericht den beschwerdeführenden Anwohnern Recht gegeben.

Man nehme die Entscheidung des Kantonsgerichts zur Kenntnis und werde die Gründe für das Urteil analysieren, so das DGSK. Man bedauere jedoch, dass das Asylzentrum in Gamsen nicht eröffnet werden könne. Die Asylsuchenden hätten sich dort vorübergehend aufgehalten, bis diese in eine andere Unterkunft im Oberwallis umgezogen wären.

Für eine erfolgreiche soziale und berufliche Integration der Asylbewerber sei es wichtig, so hält das DGSK weiter fest, dass man in allen Teilen des Kantons über Durchgangszentren verfüge.

pan

02. Februar 2018, 18:11

Artikel teilen