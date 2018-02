Digitale Lehrplattform zum Thema Tourismus geplant

Bildung | Unterrichtsmaterialien sollen 2019 in Schulklassen erprobt werden

Erstmalig haben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe rund um das Projekt einer digitalen Lehrplattform zum Thema «Schule und Tourismus in Wechselwirkung mit Wirtschaft und Landwirtschaft» zu einer Kickoff-Veranstaltung in St. Niklaus zusammengefunden. Ziel des Projekts ist es, den Tourismus während der obligatorischen Schulzeit gezielt zu behandeln.

Um die geplante digitale Lehrplattform zum Thema «Schule und Tourismus in Wechselwirkung mit Wirtschaft und Landwirtschaft» weiter voranzutreiben, wurde in einem ersten Schritt der Verein «Schule und Tourismus» gegründet, ein Projektleiter bestimmt, sowie ein Projektauftrag an die Pädagogische Hochschule Wallis übergeben.

Nun haben sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe, welche aus Lehrpersonen der Schulen Zermatt (Felicitas Lauber und Hänni Karoline), St. Niklaus-Grächen (Andrea Pfeifer und Markus Sarbach), Saas (Michael Andenmatten und Alban Burgener) sowie Naters (Mario Uhlemann und Michelle Schmid) bestehen, in St. Niklaus zu einer Kickoff-Veranstaltung getroffen. Geleitet wird die Gruppe von Andrea Boltshauser Pädagogischen Hochschule Wallis, unterstützt durch Janosch Hugi, Projektleiter im Bereich Bildung, Monotoring & Erhalten des World Nature Forum.

Wie die Initianten weiter festhalten, gelte es nun, fünf Module zu jeweils zehn Lektionen zu erstellen, welche kompatibel mit dem Lehrplan21 seien. Die Kernidee des Vorhabens ist, den Tourismus während der obligatorischen Schulzeit regelmässig und systematisch mit ausgewählten Schwerpunkten zu thematisieren. Dadurch soll ein vertiefter Einblick in das Thema Tourismus, Vernetzung und Wechselwirkung mit der Wirtschaft und der Landwirtschaft gewährleistet werden.

Bis Ende 2018 will die Arbeitsgruppe Unterrichtsmaterialien vorbereiten, welche ab Januar 2019 in den Klassen erprobt werden können. Nach einer Überarbeitung soll die Lehrplattform im Mai 2019 aufgeschaltet werden. Danach ist ein Transfer ins Unterwallis geplant. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Verein Wirtschaftsforum Oberwallis, Valais/Wallis Tourismus, sowie von Staatsrat Christophe Darbellay mit den Dienststellen für Unterrichtswesen, der Wirtschaftsförderung und der Landwirtschaft.

