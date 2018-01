Immer mehr Strassen im Oberwallis aus Sicherheitsgründen gesperrt

Der Erdrutsch in der Südrampe beeinträchtigt den Bahnverkehr der BLS. Foto: zvg

Erdrutsch in der Südrampe. Aus dem Zug der BLS mussten 12 Personen evakuiert werden. Foto: 1815.ch

Die anhaltenden Regenfälle lassen im ganzen Kanton die Angst vor Erdrutschen und Steinschlägen steigen. Immer mehr Strassen müssen aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Auch die Zufahrtsstrasse nach Bellwald musste wegen umgeknickter Bäume gesperrt werden.

Am Montagabend ereignete sich ausserdem zwischen Raron und Visp ebenfalls ein Erdrutsch, der sich auf den Verkehr im Oberwallis auswirkt. Laut Strassenmeister Eddy Abgottspon hat sich der Rutsch ausgangs Visp ereignet, es ist mit Verkehrsbehinderung zu rechnen. Nach der Räumung soll der Verkehr vorläufig einspurig geführt werden. Am Dienstag wird das weiterer Vorgehen besprochen.

Abgottspon bestätigt mehrere weitere Erdrutsche im Oberwallis. So zwischen Niedergampel und Bratsch, wo die Strasse gesperrt werden musste. Bereits am Nachmittag war es zwischen Leuk und Bratsch zu einem kleinen Rutsch gekommen. Ebenfalls bestätigt, ist ein Erdrutsch und Steinschlag zwischen Mörel und Bister. Bei Getwing hat sich zudem am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr ein Murgang ereignet.

Ergisch nicht mehr errichbar

Bei Ergisch ist ein Stück der Strasse weggerutscht. Das Dorf ist derzeit nicht mehr erreichbar.

Umgeknickte Bäume auf der Strasse nach Bellwald

Im Goms musste derweil die Zufahrtsstrasse nach Bellwald aufgrund eines Zwischenfalls gesperrt werden. Zahlreiche umgeknickte Bäume, welche auf dem Strassenabschnitt zwischen dem Weiler «Bodmen» und Fürgangen auf die Strasse fielen, verhindern derzeit ein Durchkommen. Weil weitere Bäume umzufallen drohten, sind derzeit keine Räumungsarbeiten möglich. Gemäss Strassenverantwortlichem Hubert Gorsatt wird die Strecke nach Bellwald voraussichtlich bis am Dienstag geschlossen bleiben. Auch der Betrieb der Luftseilbahn ist derzeit eingestellt.

BLS kann ab Brig nicht mehr verkehren

Wie Augenzeugen berichteten, erignete sich kurz nach 14.00 Uhr ein Erdrutsch in der Südrampe Höhe Gamsen. Die Medienstelle der BLS bestätigte auf Nachfrage den Vorfall. «Uns liegen keine genaueren Informationen vor. Allerdings ist die Strecke Brig-Kandersteg bis mindestens 23. Januar eingstellt.» Wie die BLS weiter über «Twitter» mitteilte, mussten aus dem Zug 12 Personen evakuiert werden.

