Konfetti und kunterbunte Kostüme

Mit dem Kinderumzug in Glis stand am Donnerstagnachmittag ein weiteres Highlight der Oberwalliser Fasnacht auf dem Programm.

Traditionell am „Feistu Donnschtag“ wird von der „Bäjizunft“ und dem „Türkenbund“ der grosse Kinderumzug in Glis organisiert. Auch dieses Jahr säumten zahlreiche Zuschauer die Strassen von der Garage Gesell zum Gliser Dorfplatz. Rund 700 Kinder nahmen am Umzug teil. Darunter Schulklassen und Kindergärten aus Brig, Glis, Naters und in diesem Jahr erstmals auch aus Ried-Brig. Natürlich durften beim Kinderumzug die treibenden Töne der Guggenmusiken nicht fehlen.

Einige Impressionen vom Kinderumzug finden Sie in der Bildergalerie.

meb

08. Februar 2018, 15:53

Artikel teilen