Geschäftsräume werden verkauft

Nach der Einstellung der Betriebstätigkeit will die Konsumgenossenschaft Ernen-Binn-Lax die Geschäftslokalitäten in den drei Ortschaften verkaufen. Dies haben die Genossenschafter an der Generalversammlung am Mittwochabend beschlossen.

Die Konsumgenossenschaft Ernen-Binn-Lax hatte bereits seit Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch im vergangenen Geschäftsjahr resultierte wieder ein Verlust von rund 85'000 Franken, von dem die Gemeinde Binn 35'000 Franken übernehmen wird. Da eine Weiterführung der Dorfläden in Ernen, Binn und Lax finanziell nicht mehr tragbar war, hatten die Genossenschafter an einer ausserordentlichen Generalversammlung im vergangenen Dezember einer geordneten Betriebsschliessung zugestimmt. Die drei Dorfläden sind bis zu Beginn dieses Jahres von der Migros beliefert worden. Inzwischen hat die Volg AG als Nachfolgerin die Läden an den drei Standorten übernommen. Die Volg AG mietet die jeweiligen Geschäftsräume und stellt den Fortbestand der Läden sicher. In Binn wurde der Wechsel bereits vollzogen. Der neue Volg-Laden ist am vergangenen 26. März eröffnet worden. Am kommenden 2. Mai wird Volg den Dorfladen in Ernen und tags darauf jenen in Lax eröffnen.

Unklar war bisher, ob die Konsumgenossenschaft weiterhin Eigentümerin der Geschäftslokalitäten bleiben oder ob sie diese veräussern soll. Diese Frage hat die Generalversammlung nun beantwortet. Mit ihrem Beschluss, die Geschäftsliegenschaften zu verkauften, folgten die Genossenschafter einem entsprechende Antrag des Verwaltungsrats. Als mögliche Käufer sollen die jeweiligen Standortgemeinden angefragt werden, schreibt die Konsumgenossenschaft in einer am Donnerstag verbreiteten Medienmitteilung.

fm

26. April 2018, 14:38

Artikel teilen