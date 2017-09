Kummer ist neuer Präsident der CVP Visp-Eyholz

An der Parteiversammlung der CVP Visp-Eyholz von Montag ist der Parteivorstand erneuert worden. Die bisherige Präsidentin Sarah Kalbermatter-Bumann trat nach fünfjähriger Tätigkeit zurück und an ihrer Stelle wurde der bisherige Parteisekretär Didier Kummer zum neuen Präsidenten gewählt.

Zudem nehmen mit Gaby Kalbermatten-Polling, Sebastian Blatter sowie Aaron Karlen drei weitere neue Mitglieder im Vorstand Einsitz. Sie ersetzen die bisherigen Vorstandsmitglieder Stefanie Zimmermann, Nadine Briggeler sowie Matthias Imboden, welche nach langjähriger Tätigkeit im Parteivorstand zurücktraten.

Die scheidende Präsidentin Sarah Kalbermatten-Bumann ging in ihrem Bericht auf die vielfältigen Geschehnisse in ihrer Amtszeit ein. Insbesondere freute sie sich, dass die CVP Visp-Eyholz aktuell die stärkste Partein in Visp-Eyholz sei und mit Niklaus Furger als Gemiendepräsident, Stefanie Zimmermann, Philipp Teysseire sowie Paul Burgener vier Gemeinderäte sowie mit Niklaus Furger einen Grossrat und David Volken einen Grossrats-Suppleanten stelle.

Neben der Abwicklung der ordentlichen Traktanden referierten an der Versammlung die Mitglieder des Gemeinderates über ihre aktuellen Aktivitäten im Rat sowie über die Herausforderungen, welchen die Gemeinde gegenübersteht beziehungsweise mittel- und langfristig auf sie zukommen werden. Auch CVPO-Präsident Anton Andenmatten richtete sich an die Versammlung und orientierte über die aktuellen Tätigkeiten in der CVPO sowie die Neuausrichtung in der CVP Schweiz.

Ein gemütliches Beisammensein sowie Diskussionen über die aktuellen lokalen und kantonalen Polit-Geschehnisse bildeten den Abschluss dieser Versammlung.

26. September 2017

