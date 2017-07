Der Kult der Traktoren

Ausstellung | 11. Landmaschinentreffen in Bürchen

Ausflug. Die Besitzer der Landmaschinen fuhren schliesslich noch in einem kleinen Parcours durch Bürchen. Foto: Walliser Bote

Blickfang. Über 30 unterschiedliche Modelle konnten die Zuschauer am 11. Landmaschinentreffen in Bürchen bestaunen. Foto: Walliser Bote

Modernere und ältere Maschinen. Schnellere und langsamere Fahrzeuge. Grössere und kleinere Modelle. Vor dem Restaurant Ronalp in Bürchen fand am Samstag das 11. Landmaschinentreffen statt. Rund 30 unterschiedlichste Fahrzeuge standen in Reih und Glied.

«Vor einigen Jahren sind wir von einem Walliser Kollegen auf dieses Landmaschinentreffen aufmerksam gemacht worden», erklärt Alfred Zwahlen, Vorstandsmitglied im Hürlimann Club Schweiz. Gemeinsam mit Clubkollegen präsentierte Zwahlen in Bürchen insgesamt neun Modelle.

Die Marke Hürlimann geniesse vor allem in Bern und der Ostschweiz einen äusserst guten Ruf. Aber auch im Ausland. Zwahlen erklärt: «Vor allem in Deutschland herrscht eine grosse Nachfrage. Je nach Modell liegt der Kaufpreis bei fast 50'000 Franken.» Was praktisch dem Neupreis, der vor über 40 Jahren hergestellten Fahrzeuge entspreche.

Die Teilnehmer des 11. Landmaschinentreffens warfen die Motoren ihrer Modelle dann aber auch an. In einem kleinen Umzug fuhren die Aussteller ihre Maschinen durch Bürchen.

