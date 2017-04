Lastwagen und Personenwagen kollidieren in Chamoson

Am Montagnachmittag hat sich in Chamoson eine Verkehrsunfall zwischen einen Lastwagen und einem PWK ereignet. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ein 50-jähriger Walliser Lastwagenlenker beabsichtigte mit seinem Lastwagen von der Route du Fosseau in Chamoson, auf die Route de Vin in Richtung Ardon zu fahren. Aus nicht geklärten Gründen kam es zwischen dem Lastwagen und einem Personenwagen, welcher in dieselbe Richtung fuhr, zu einer Kollision. Nach der Kollision geriet die Fahrzeuglenkerin mit ihrem Personenwagen auf die linke Fahrbahnseite und fuhr gegen eine überdachte Bushaltestelle mit wartenden Schülern. Zwei von ihnen wurden vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren wurden vor Ort ärztlich versorgt und anschliessend mittels Ambulanz ins Spital von Sitten überführt. Einer der beiden Schüler musste ins CHUV nach Lausanne überflogen werden. Die Lenkerin wurde ebenfalls ins Spital von Sitten transportiert. Psychologische Hilfe wurde vom KWRO organisiert. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, teilt die Kantonspolizei Wallis mit.

10. April 2017, 17:56

