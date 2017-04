Bewaffneter Raubüberfall in Ardon

Im Februar vergangenen Jahres drangen vier bewaffnete Täter in eine Villa in Ardon ein. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Gold im Wert von 1.5 Millionen Franken.

Die vier Unbekannten durchschnitten die Umzäunung des Anwesen und gelangten durch aufbrechen der Haupteingangstüre in die Villa. Ein 28-Jähriger der Familie überraschte die Täter. Der junge Mann wurde an einen Stuhl gefesselt und ihm wurde mit einem Kissenüberzug die Sicht genommen.

Während mehr als zwei Stunden durchsuchten die Täter die Villa, brachen mehrere Tresore auf und erbeuteten Schmuck, Luxusuhren, Goldbarren, Markenhandtaschen, Kleider und Bargeld. Anschliessend flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert tausend Franken in einem Audi RS6 Avant der Familie, dies teilte die Kantonspolizei Wallis am Montag mit.

Nach der Flucht der Täter konnte sich das Familienmitglied befreien und die Polizeizentrale in Sitten alarmieren. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kantonspolizei Wallis in Zusammenarbeit mit den französischen Behörden, konnten am 5. April 2016 in Frankreich drei Personen verhaftet werden, die direkt oder indirekt mit dem bewaffneten Raubüberfall in Ardon in Zusammenhang stehen.

Bei den verhafteten Personen handelt es sich um zwei französische und einen polnischen Staatsangehörigen im Alter von 51, 36 und 32 Jahren. Der 51-jährige Franzose und der 36 polnische Staatsangehörige befinden sich in Frankreich in Haft. Der 32-jährige französische Staatsangehörige ist in der Schweiz inhaftiert.

10. April 2017, 14:24

