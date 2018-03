Lawine reisst mehrere Personen mit sich

Laut Informationen der Walliser Kantonspolizei sind am Freitagnachmittag im Vallon d'Arbi bei Riddes mehrere Personen bei einem Lawinenniedergang mitgerissen worden. Vier Personen befinden sich nach wie vor in den Schneemassen.

Die Walliser Kantonspolizei informierte am Freitagabend über einen Lawinenniedergang bei Riddes, der sich gegen 15.00 Uhr am Nachmittag im Bereich des Vallon d'Arbi im Gemeindegebiet von Riddes ereignet hat. Mit mehreren Anrufen seien die Rettungskräfte alarmiert worden. Zahlreiche Retter, inklusive Helikopter der Air-Glaciers sowie der Air Zermattt, begaben sich in der Folge auf Platz.

Laut Polizeiangaben seien zu diesem Zeitpunkt mehrere Tourenskifahrer im Vallon d'Arbi unterwegs gewesen, als sich die Schneemassen in einer Höhe von rund 2200 Metern über Meer lösten. Es handle sich um eine grosse Lawine mit einer Länge von gut 400 Metern und einer Breite des Lawinenkegels von etwa 150 Metern.

Eine Person habe der Lawine entfliehen können, während zwei weitere wenig später befreit worden seien, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Ingesamt vier Tourenskigänger werden allerdings nach wie vor vermisst. Die Rettung sei weiterhin in Gang. Gemäss ersten Erkenntnissen waren die Personen nicht mit Lawinenverschüttetengeräten ausgerüstet.

pd / pmo

16. März 2018, 19:34

