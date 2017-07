Neues Bike-Angebot im Oberwallis

Am 29. Juli wird der Stoneman-Glaciara in Bellwald offiziell eröffnet. Foto: zvg

Das Mountainbike-Projekt «Stoneman» kommt Ende Juli 2017 in die Schweiz. Zwölf Oberwalliser Gemeinden und die vier Tourismusdestinationen Aletsch Arena, Bellwald, der Landschaftspark Binntal und Obergoms Tourismus haben den bei Mountainbikern bekannten «Stoneman by Roland Stauder» exklusiv in die Schweiz geholt.

Das Bike-Projekt «Stoneman» kommt offiziell in die Schweiz und damit ins Oberwallis. Der Stoneman-Glaciara, ergänzt das bestehende Ensemble Dolomiti und Mirquidi um einen weiteren Bike-Trail. Wer die Strecke an einem Tag bezwingt, kann die Stoneman-Trophäe in Gold sein Eigen nennen. Wer den Stoneman in zwei Tagesetappen meistert, hat sich die Trophäe in Silber verdient, wer sie in drei Tagen absolviert, wird mit Bronze geehrt.

Im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit den zwölf Oberwalliser Destinationsgemeinden und dem von den vier Destinationsvertretern gegründeten Verein, werden die freiwilligen Helfer der Bikeclubs «Fiesch/Eggishorn, Bettmeralp und GAB» die permanente Stoneman-Bikestrecke in den nächsten Wochen, rechtzeitig für den offiziellen Start am 29. Juli beschildern. Die Stoneman-Route führt über 127 Kilometern auf drei Etappen von Bellwald hinauf ins Aletschgebiet und zurück nach Mörel. Mit knapp 1'600 Höhenmetern folgt der Königsanstieg: eine alte Militärstraße führt steil hinauf zum 2'451 m ü. M. gelegenen Breithornpass. Es folgt die Abfahrt ins Binntal. Immer der Rhone entlang geht es danach in Richtung Obergoms.

Dank einer sehr guten Zusammenarbeit habe man sämtliche Gemeinderäte der zwölf involvierten Oberwalliser Destinationsgemeinden im Verlauf des vergangenen Winters für das Projekt begeistern können, heisst es in einer Mitteilung. Die Gemeinden hätten das destinationsübergreifende Bikeprodukt der Aletsch Arena, Bellwald, dem Landschaftspark Binntal und Obergams Tourismus unterstützt, sei es bei der Genehmigung der Streckenführung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen «Verordnung über die Wege des Freizeitverkehrs» oder bei der Beteiligung der lnvestitionskosten. Dass sich insgesamt 27 Leistungsträger aus der Region Goms-Aletsch am Stoneman-Glaciara-Netzwerk beteiligen, unterstreiche zusätzlich das grosse Potential dieses einmaligen Angebots.

pd / pan

03. Juli 2017, 10:17

