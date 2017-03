Rossini in Savièse vor Freysinger

FDP-Nationalrat Philippe Nantermod schliesst sich seinem Parteipräsidenten an. Es zeige sich, dass Favre und Pottier in einigen Unterwalliser Gemeinden sehr gute Resultate erzielen würden. Wohl ein wenig schadenfreudig stellte der Nationalrat zudem fest, dass Oskar Freysinger im Oberwallis nicht allzu gut abschneide. Foto: Walliser Bote

Zwei Kandidatinnen und elf Kandidaten sind zu den Walliser Staatsratswahlen 2017 angetreten. Verfolgen Sie im Liveticker von 1815.ch vom Sonntagnachmittag, wie die Wahl der Walliser Stimmbürger ausgefallen ist.

15:01: Vétroz – In seiner Wohngemeinde Vétroz kommt FDP-Kandidat Frédéric Favre (749 Stimmen) auf Platz drei hinter den beiden Unterwalliser C-Kandidaten Christophe Darbelllay (828) und Jacques Melly (793). Er liegt in den meisten Gemeinden vor seinem Listenpartner Claude Pottier. Stéphane Rossini (663) holt auf Roberto Schmidt (637) 26 Stimmen Vorsprung heraus. Oskar Freysinger (479) klassiert sich knapp vor Nicolas Voide (422). Esther Waeber-Kalbermatten (379) hält den Rückstand in Grenzen.

15:00: Savièse – Freysinger kommt auch in seiner Heimatgemeinde Savièse nicht über den vierten Platz hinaus. Von 3560 Stimmenden voten lediglich 1072 für ihren Staatsrat. Spitzenreiter ist Darbellay von der CVP mit 1366 Stimmen, gefolgt von Melly mit 1331 Stimmen. Schmidt folgt auf Platz 5 mit 1066. Rossini auf Platz 3 von der SP überflügelt hier Waeber-Kalbermatten mit 1129 Stimmen um rund 350 Stimmen.

14:57: Lens – Christophe Darbellay belegt in Lens mit 608 Stimmen den Spitzenrang, vor seinen C-Kollegen Jacques Melly (573) und Roberto Schmidt (440). Oskar Freysinger kommt auf 396 Stimmen und damit auf Rang Vier, Frédéric Favre mit 395 Stimmen auf Platz Fünf. Für Stéphane Rossini gibt es in Lens 377 Stimmen, für seine SP-Parteikollegin Esther Waeber-Kalbermatten 261.

14:57: Naters – Auch in der neuen SVP-Hochburg Naters schwingen die drei C-Kandidaten obenaus. Schmidt ist auch hier weit voraus, dahinter folgen Waeber-Kalbermatten und überraschend Melly. Oskar Freysinger liegt sogar hinter Darbellay. Waeber-Kalbermatten distanziert Rossini um weitere 1500 Stimmen.

14:53: Leytron – Christophe Darbellay (583) vor Jacques Melly (538) und Roberto Schmidt (480). Das ist das Ergebnis in Leytron, wo Frédéric Favre (418) auf den vierten Platz kommt – noch vor Nicolas Voide (318) sowie den arrivierten Stéphane Rossini (309) und Oskar Freysinger (300). Esther Waeber-Kalbermatten (193) verliert verhältnismässig wenig Terrain.

14:36: Brig-Glis – Bei einer eher bescheidenen Wahlbeteiligung von 51 Prozent hat die Bevölkerung in der Simplonstadt ihre Wahl getroffen. Spitzenreiterin ist Esther Waeber-Kalbermatten mit 2'637 Stimmen. Sie liegt damit fünf Stimmen vor Roberto Schmidt, hinter dem Melly (1’816) und Darbellay (1'643) rangieren. Oskar Freysinger folgt auf Platz 5 (1'534), noch vor der Briger Stadträtin Sigrid Fischer-Willa mit 1'355 Stimmen.

14:34: Leuk – Roberto Schmidt glänzt in seiner Gemeinde Leuk mit dem Glanzresultat von 1597 Stimmen. Das sind 509 Stimmen vor dem zweitplatzierten Jacques Melly. Christophe Darbellay schafft mit 1064 Stimmen ebenfalls noch die Tausendergrenze, gefolgt von Esther Waeber-Kalbermatten (936) und Oskar Freysinger (443), der in Leuk überraschend viel Terrain einbüsst.

14:16: Martigny-Combe – In Martigny-Combe, der Gemeinde, die von seiner Gattin als Präsidentin geführt wird, legt Chistophe Darbellay das Spitzenresultat hin. Er ist in seiner Wohngemeinde mit 523 Stimmen klar der Höchstgewählte, gefolgt von Jacques Melly (380) und Stéphane Rossini (335). Roberto Schmidt bringt es hier auf 311 Stimmen, Esther Waeber-Kalbermtten auf 179.

14:15: Täsch – Wenig Interesse an den Walliser Staatsratswahlen 2017 in Täsch. Mit knapp 48 Prozent Wahlbeteiligung äusserte sich nur jeder zweite Stimmberechtigte zur künftigen Zusammensetzung der Walliser Regierung. Am meisten Stimmen erhielt auch in Täsch Schmidt von der CSP/CVP mit 150 Stimmen. Der Reihe nach folgen auf den Plätzen zwei bis fünf Darbellay (127), Melly (107), Waeber-Kalbermatten (94) und Freysinger (78).

14:12: Ried-Brig – Die Stimmbürger in Ried-Brig folgen dem allgemeinen Oberwalliser Trend. Schmidt liegt vorne (688 Stimmen), vor seinen C-Kollegen Melly (539) und Darbellay (487). Waeber-Kalbermatten liegt auf Position 4 (432), Freysinger auf Rang 5 mit 277 Stimmen. Am wenigsten Stimmen erhält Jean-Marie Bornet (28). Die Stimmbeteiligung liegt am Brigerberg bei 63 Prozent.

14:00: Wallis – Laut eigenen Hochrechnungen im CVP-Stamm fällt Esther Waeber-Kalbermatten hinter Rossini – wenn auch nur knapp. Pro Wahlzettel sollen durchschnittlich drei Kandidaten drauf sein – bei den vergangenen Wahlen waren es im Schnitt zirka 1,9.

13:54: Collombey-Muraz – Auch in der Gemeinde Collombey liegen die C-Kandidaten vorne. Freysinger muss auch Rossini den Vortritt lassen.

13:32: Visp – Schwache Wahlbeteiligung in Visp mit rund 50 Prozent. Deutlich weniger Stimmen als vor vier Jahren erhielt Oskar Freysinger. Seinerzeit erzielte der SVP-Frontmann 1399 Stimmen, 2017 sind 806 Stimmen. Damit landet er in Visp auf Platz 5. Am meisten Stimmen erzielt Schmidt mit 1701 Stimmen, gefolgt von SP-Frau Waeber-Kalbermatten, die mit 1347 Stimmen bei tieferer Wahlbeteiligung ihre Stimmenzahl vor vier Jahren (1399) fast halten kann. Auf den Plätzen drei und vier landen die C-Kandidaten Melly (1277) und Darbellay (1163).

13:31: Stalden – Ginge es nach dem Willen der Staldnerinnen udn Staldner, wären die vier Bisherigen sowie Roberto Schmidt als Staatsräte gewählt. Mit 345 Stimmen erzielte Roberto Schmidt auch im Brückendorf das Bestresultat; Jacques Melly erhielt 296, Christophe Darbellay 236 Stimmen. Für Esther Waeber-Kalbermatten gab es 244, für Oskar Freysinger 159 Stimmen.

13:25: Goms – Erstmals gehen die Stimmberechtigten der neuen Gemeinde Goms gemeinsam an die Wahl-Urne. Die Beteiligung liegt bei 54 Prozent. Spitzenreiter ist auch hier Roberto Schmidt (317). Er liegt vor Esther Waeber-Kalbermatten mit 291 und den beiden weiteren Kandidaten auf der C-Liste Darbellay (239) und Melly (230). Oskar Freysinger folgt an fünfter Stelle mit 139 Stimmen. Fischer-Willa holt sich 110 Stimmen.

13:24: Lötschental – In den vier Lötschentaler Gemeinden Ferden, Kippel, Wiler und Blatten erzielt Roberto Schmidt mit 557 Stimmen das Höchstresultat, gefolgt von seinen C-Listen-Kollegen Jacques Melly (489) und Chistophe Darbellay (447). Klar als Nummer vier bestätigt sich Esther Waeber-Kalbermatten (363) vor Oskar Feysinger (136). Waeber-Kalbermattens listeninterner Herausforderer Stéphane Rossini kommt im Lötschental auf 62 Stimmen.

13:24: Riederalp – Das C-Trio holt sich auch auf der Riederalp am meisten Stimmen: Roberto Schmidt mit 133 vor Christophe Darbellay mit 110 und Jacques Melly mit 102 Stimmen. Esther Waeber-Kalbermatten ergattert sich 93 Stimmen, während sich Oskar Freysinger auf Rang Fünf mit 47 Stimmen zu begnügen hat. Sigrid Fischer-Willa und Jean-Michel Bovin erhalten beide 36, Stéphane Rossini 27 Stimmen.

13:23: Simplon – Das Herz der Simpiler schlägt für Roberto Schmidt vom C-Block. Spitzenresultat für den Mann aus Leuk mit 138 Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent. Ihm folgen seine Parteikollegen Darbellay (116) und Melly (105). SP-Frau Waeber-Kalbermatten kommt auf Platz 4 mit 80 Stimmen. Freysinger auf dem fünften Platz kommt auf 46 Stimmen.

13:17: Zwischbergen – In Gondo und im Zwischbergental ist Oskar Freysinger Spitzenreiter. Er macht 25 Stimmen und liegt damit vor der Briger Kandidatin Sigrid Fischer-Willa mit 23 Stimmen. An dritter Stelle folgen Nicolas Voide und Roberto Schmidt mit je 17 Stimmen. Esther Waeber-Kalbermatten erhält vier Stimmen aus der Grenzgemeinde, Parteikollege Rossini geht leer aus. Stimmbeteiligung: 58 Prozent.

13:10: Wallis – Um 13.00 Uhr waren 50 Prozent der 126 Walliser Gemeinden ausgezählt. Die Stimmbeteiligung liegt bei 61,7 Prozent. Wenn die grossen Gemeinden hinzukommen werden, dürfte diese tendenziell noch sinken. In Führung liegt CSPO-Kandidat Roberto Schmidt mit 12'711 Stimmen, gefolgt von seinen beiden CVP-Listen-Kollegen Jacques Melly (11216) und Christophe Darbellay (11131). Klar auf Platz vier liegt die SP0-Kandidatin Esther Waeber-Kalbermatten (8179). Auf Staatsratskollege Oskar Freysinger (6210) hat sie fast 2000 Stimmen Vorsprung. Ihr Parteikollege Stéphane Rossini (4246) liegt weitere rund 2000 Stimmen zurück.

13:08: Salgesch – Salgesch wählt Roberto Schmidt. Er erhält 553 Stimmen. Auch im Weindorf folgen die beiden C-Kollegen Melly (491) und Darbellay (385). Waeber-Kalbermatten kommt auf 263 Stimmen, während Freysinger 230 Wähler mobilisieren konnte. Von 1'039 Stimmberechtigten gingen 802 an die Urne (77 Prozent).

13:02: Gampel-Bratsch – Die Gampjer sagen Ja zu Roberto Schmidt. Als meistgewählter Kandidat erhält er 788 Stimmen, gefolgt von seinen beiden Unterwalliser C-Kollegen: Melly (608) und Darbellay (586). An vierter Stelle liegt Esther Waeber-Kalbermatten: 475 Stimmen (Rossini kommt auf 84 Stimmen). Oskar Freysinger erhält Unterstützung von 324 Stimmberechtigten. Weit abgeschlagen die FDP-Kandidaten. Die Stimmbeteiligung liegt bei 75 Prozent.

12:55: Mörel-Filet – Die Stimmbürger des Bezirkshaupt von Östlich Raron geben Schmidt am meisten Stimmen. Mit 196 Stimmen erzielt er das Spitzenresultat. Es folgen die weiteren C-Kandidaten Darbellay (158) und Melly (152). Waeber-Kalbermatten von der SP kommt auf 161 Stimmen. Freysinger von der SVP auf Platz fünf fällt mit 87 Stimmen weit zurück.

12:52: Saas-Almagell – Im Burgerort von Esther Waeber-Kalbermatten kommt die Oberwalliser SP-Kandidatin auf 164 Stimmen. Sie liegt damit sieben Stimmen hinter Spitzenreiter Roberto Schmidt (171) zurück. Parteigenosse Stéphane Rossini bringt es in Saas-Almagell gerade mal auf 17 Stimmen bei einer erfreullich hohen Stimmbeteiligung von 86,71 Prozent.

12:51: Riddes – Ein Blick ins Unterwallis. 1'083 Personen gingen in Riddes an die Urne (Stimmbeteiligung 63 Prozent). In der radikalen Hochburg gehen die Stimmen an die FDP, die im Oberwallis bislang keine Chance hatte. In Front liegt Frédéric Favre mit 398. Parteikollege Claude Pottier kommt auf 286 Stimmen. Am zweitmeisten holt allerdings SP-Mann Rossini mit 339 Stimmen, gefolgt von Christophe Darbellay mit 312 in der Zahl.

12:47: Turtmann-Unterems – Bei einer Stimmbeteiligung von 72 Prozent würde in Turtmann-Unterems der gewählte Staatsrat wie folgt zusammengesetzt sein: Schmidt (431), Melly (325), Darbellay (303), Waeber-Kalbermatten (209) und Freysinger (153).

12:42: Saas-Fee – Auch in Saas-Fee hat Schmidt deutlich die Nase vorne (427 Stimmen). Er liegt vor seinen Listenkollegen Darbellay (336) und Melly (326). Waeber-Kalbermatten folgt auf Position vier mit 257 Stimmen. Ihr Parteikollege Stéphane Rossini erhält demgegenüber 64 Stimmen. Fast vier mal weniger Stimmen als Schmidt macht Oskar Freysinger mit 118. Seine Parteikollegin Fischer-Willa erhält 90 Stimmen und damit eine weniger als Listenkollege Nicolas Voide. Schlusslicht ist Jean-Marie Bornet mit gerade einmal drei Stimmen. Stimmbeteiligung in Saas-Fee: 65 Prozent.

12:42: Leukerbad – In Leukerbad kommt SP-Kandidatin Esther Waeber-Kalbermatten (182) auf das Niveau der drei C-Kandidaten Roberto Schmidt (190), Jacques Melly (186) und Christophe Darbellay (175). Oskar Freysinger schafft als Fünftplazierter 126 Stimmen.

12:37: Wallis – 50 Gemeinden sind ausgezählt. Es zeichnet sich zumindest im Oberwallis ab, dass Freysinger klar schlechter als vor vier Jahren abschneiden wird. Überraschend ist auch, dass die drei C-Kandidaten auch in den Oberwalliser Gemeinden sehr nahe beieinander liegen. Waeber-Kalbermatten ist solide Vierte. Aber Rossini schlägt sich im Oberwallis eher besser als erwartet. Der Trend scheint sich auch im Unterwallis fortzusetzen. In grossen Gemeinden wie Massongex, Grône und Anniviers liegt Freysinger ebenfalls deutlich hinter den C-Kandidaten.

12:36: Varen – Hohe Stimmbeteiligung im Weindorf mit 73 Prozent. Der Leuker Schmidt macht auch im Nachbardorf Varen das Spitzenresultat mit 265 Stimmen, gefolgt von Melly (251), Darbellay (226), Waeber-Kalbermatten (152) und Freysinger mit 64 Stimmen.

12:35: Agarn – In Agarn liegt die Stimmbeteiligung bei stolzen 78 Prozent. Der Lokalmatador Schmidt liegt deutlich voraus, und zwar mit 347 Stimmen. Es folgen Melly (314) und Darbellay (279). SP-Kandidatin Waeber-Kalbermatten folgt auf das Trio. Sie hat 162 Stimmen erhalten. An fünfter Stelle liegt Freysinger mit 72 Stimmen. Das Schlusslicht der Rangliste: Claude Pottier mit einer Stimme.

12:30: Bitsch – In Bitsch stimmten 392 der 702 Stimmberechtigten ab (Beteiligung liegt bei 56 Prozent). Hier erhält Roberto Schmidt 247 Stimmen. Auf Platz zwei liegt Esther Waeber-Kalbermatten mit 194 Stimmen. Hinter den beiden folgen Darbellay (163), Melly (156), Freysinger (133) und Fischer-Willa (121).

12:27: Fiesch – In Fiesch setzt sich Roberto Schmidt (211) mit 24 Stimmen Vorsprung auf Esther Waeber-Kalbermatten (187) durch. Auf den nächsten Plätzen folgen Christophe Darbellay (157) und Jacques Melly (145), Oskar Freysinger bringt es auf 103 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent.

12:26: Obergoms – Auch im Obergoms liegt Schmidt vorne (187 Stimmen). Hinter ihm liegen auch hier seine beiden C-Kollegen Darbellay und Melly. Waeber-Kalbermatten folgt an vierter Stelle mit 139 Stimmen. Oskar Freysinger seinerseits erhält 111 Stimmen. Seine Briger Parteikollegin Fischer-Willa kommt auf 88 Stimmen.

12:23: Randa – Die Randäer stimmen für Schmidt. Der Leuker erhält in der Vispertaler Gemeinde 128 Stimmen. Er liegt damit klar vor seinen beiden C-Kollegen Darbellay (90) und Melly (82). Auf Platz vier liegt Waeber-Kalbermatten mit 76 Stimmen. Damit hat sie mehr als doppelt so viele Stimmen als Freysinger (36) erhalten. Stimmbeteiligung in Randa: 62 Prozent.

12:18: Raron-St. German – Schmidt erzielt in Raron das Spitzenresultat mit 599 Stimmen, gefolgt von Melly (452), Darbellay (452), Waeber-Kalbermatten (395). Freysinger folgt auf dem fünften Platz mit 201 Stimmen. Vor vier Jahren erzielte er hier das Spitzenresultat mit 410 Stimmen. Schlusslicht der 13 Kandidaten ist Fréderic Favre mit 12 Stimmen. Stimmteiligung: 62.2 Prozent.

12:16: Visperterminen – Im Heidadorf Visperterminen gingen 66,76 Prozent der Stimmberechtigten an die Urne und entschieden sich zu einem guten Teil für die drei C-Kandidaten Roberto Schmidt (578 Stimmen), Christophe Darbellay (469) und Jacques Melly (421). Ein hervorragendes Resultat legte auch Esther Waeber-Kalbermatten (447) dar. Visperterminen hat traditionell ein hohes linkes Stimmenpotenzial. Stéphane Rossini kam auf 107 Stimmen. Oskar Freysinger kam auf 113 Stimmen, Sigrid Fische-Willa auf 72 und Nicola Voide auf 45.

12:13: Oberwallis – Nach fast der Hälfte der Oberwalliser Gemeinden sind die C-Kandidaten klar voraus. An vierter Stelle folgt Esther Waeber-Kalbermatten. Freysinger ist Fünfter, verliert aber auf die C-Parteien fast 2000 Stimmen. Ein deutlicher Fingerzeig, dass Freysinger im Oberwallis klar weniger gut abschneiden wird, als vor vier Jahren.

12:12: Zermatt – Die Stimmenden in Zermatt haben gewählt, bei einer Stimmbeteiligung von 41 Prozent. Roberto Schmidt hat im Matterhorndorf klar die Nase vorne. Er hat 720 Stimmen erhalten. Hinter ihm folgen seine Kollegen der C-Parteien Christophe Darbellay (541) und Jacques Melly (507). SP-Kandidatin Esther Waeber-Kalbermatten kann 473 Stimmen für sich gewinnen. Damit liegt sie vor Oskar Freysinger mit 415 Stimmen. Am wenigsten Wähler konnte Thierry Largey mit 40 Stimmen holen.

12:10: Wallis – Nach Auszählung von 31 Gemeinden im gesamten Wallis liegt Roberto Schmidt von der CVP/CSP vorn, gefolgt von Darbellay, Melly, Waeber-Kalbermatten und Freysinger.

Bei den Walliser Regierungsratswahlen kämpfen so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie um die fünf Sitze. Dass jemand das absolute Mehr im ersten Wahlgang erreicht, ist deshalb eher unwahrscheinlich. Der zweite Wahlgang findet am 19. März statt.

Von den fünf bisherigen Regierungsmitgliedern treten drei wieder an: Esther Waeber-Kalbermatten (SP), Oskar Freysinger (SVP) und Jacques Melly (CVP). Die beiden CVP-Staatsräte Jean-Michel Cina und Maurice Tornay kandieren nicht mehr. Die CVP will diese beiden Sitze mit Christophe Darbellay und Roberto Schmidt verteidigen.

05. März 2017, 15:02

