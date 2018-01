Strassensperrung im Lötschental aufgehoben

Nachdem am Montag im Lötschental rund ein Dutzend Lawinenabgänge gezählt wurden, hat sich die Situation am Dienstag allmählich beruhigt. Entlang der Strasse haben die Räumungsarbeiten begonnen. Am Dienstagabend wurde die Strasse wieder dem Verkehr übergeben.

Artikel zum Thema Gesteinsbrocken donnert bei Mattsand auf MGBahn-Trassee

Im Tagesverlauf wurden gemäss dem zuständigen Lawinenverantwortlichen Benedikt Jaggy, keine Lawinenabgänge mehr verzeichnet. Die Absperrungen in den blauen Zonen konnten aufgehoben werden, die Verbindungsstrasse zwischen den Dörfern wurde für den Verkehr wieder freigegeben.

Nach Sicherungs- und Erkundungsflügen konnte die Strasse im Tal am Dienstag für die Räumungsequipe freigegeben werden. Vorab die Lawinenkegel zwischen Goppenstein und Ferden als auch zwischen Wiler und Ried bei Blatten, welche bis auf die Strasse gelangten, mussten laut Jaggy mit schweren Baumaschinen geräumt werden. «Dort haben die Lawinen nicht nur Schneemassen sondern auch viel Geschiebe auf die Strasse befördert», so Jaggy.

Räumungsequipe ab Dienstag Einsatz

Am Dienstagabend konnte die Schneeräumung auf der Strecke zwischen Steg und Blatten abgeschlossen, die Strasse ab 21 Uhr wieder geöffnet werden. Alle vier Dörfer im Lötschental sind somit wieder erreichbar. Im Skigebiet auf der Lauchernalp werde am Mittwoch ebenfalls mit den Räumungsarbeiten begonnen. «Ein enormer Aufwand, wenn man bedenkt, dass dort rund zwei Meter Schnee liegt», so Jaggy. Etappenweise wird der Betrieb im Skigebiet am Mittwoch wieder aufgenommen werden.

Bereits am Dienstagnachmittag konnte die Strasse von Gampel nach Goppenstein wieder freigegeben werden. Auch der Autoverlad Lötschberg zwischen Goppenstein und Kandersteg hat den Betrieb am Dienstag wieder aufgenommen.

pan

23. Januar 2018, 21:03

Artikel teilen