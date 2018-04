Leichter Anstieg der Logiernächte

Gute Bilanz. Insgesamt 871'208 Übernachtungen wurden im Geschäftsjahr 2016/17 in der Aletsch Arena registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Foto: zvg

Die Tourismusdestination Aletsch Arena konnte das Jahr 2016/17 mit einem Logiernächteplus von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr abschliessen. Die Verantwortlichen der Aletsch Arena AG sprechen von einer positiven Destinationsentwicklung.

Anlässlich der zweiten ordentlichen Generalversammlung vom Montag in Lax sowie dem dritten Aletsch Arena Forum vom Donnerstag in Mörel-Filet lieferten die Verantwortlichen der Aletsch Arena AG (AA AG) einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016/17.

Wie die AA AG in einer Mitteilung schreibt, verbuchte die Destination insgesamt 871'208 Logiernächte, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um 13'444 Übernachtungen entspricht. Auch für das aktuelle Geschäftsjahr 2017/18 rechnet die Führungsebene mit einem leichten Wachstum. «Das grösste Wachstumspotenzial liegt insbesondere im Tages- und Übernachtungstourismus, herkommend aus den asiatischen Ländern, die noch intensiver bearbeitet werden», erklären die Verantwortlichen in der Mitteilung.

Austausch mit Leistungsträgern

Das Aletsch Arena Forum fand heuer bereits zum dritten Mal statt. Im Fokus stand dabei der Austausch mit den Leistungsträgern. So wurden diese unter anderem über den Digital Fitness Check und über die Teilnahmemöglichkeit an der neuen Sommerkampagne informiert. Ebenso wurden sie über die neuen Gäste-Pauschalangebote in Kenntnis gesetzt.

pd/msu

19. April 2018, 17:44

