Lonza und Sozialpartner einigen sich

Einfahrt auf das Lonza Areal am Standort in Visp. (Archiv) Foto: Keystone

Die Lohnverhandlungen zwischen den Vertretern der Lonza AG, den Vertragsgewerkschaften Syna und Unia und einer Delegation der Betriebskommission wurden vor einer Woche abgeschlossen. Die Sozialpartner einigten sich unter anderem auf eine Lohnerhöhung für die Mitarbeitenden sowie einen Ausbau des Bonussystems.

Nach drei Verhandlungsrunden bezüglich Lohnrevision im Kollektivarbeitsvertrag (KAV) 2017, zwischen der Lonza AG und deren Vertragsgewerkschaften Syna und Unia informierten die Sozialpartner der Lonza ihre Mitglieder über das Verhandlungsergebnis.

Die Mitglieder stimmten diesem zu. Die Lohnverhandlungen konnten somit innerhalb des gemeinsam definierten Zeitfensters abgeschlossen werden.

Konkret enthält die Lohnrevision 2017 die Erhöhung des Grundlohns für jeden Mitarbeitenden in der Höhe von 55 Franken pro Monat bzw. 715 Franken pro Jahr, die Anpassung der Lohnbänder um 1 Prozent sowie die Erhöhung des Solidaritätsbeitrags auf 22 Franken.

Zudem haben sich die Sozialpartner darauf geeinigt, dass die Mitarbeitenden in Zukunft bei sehr guten Geschäftsergebnissen zusätzlich am Geschäftsergebnis beteiligt werden sollen. Um dies zu erreichen wird das Bonussystem bei Überfüllung der vereinbarten finanziellen Ziele ausgebaut und für 2017 ein Programm zum Erwerb von Mitarbeiteraktien zu Vorzugskonditionen aufgelegt. Bereits mit dem bestehenden Bonusprogramm werden die Mitarbeiten mit einer überdurchschnittlichen Zusatzauszahlung im März an dem sehr guten Geschäftsergebnis 2016 beteiligt.

Dem Kollektivarbeitsvertrag der Lonza AG gehören rund 1300 Mitarbeitende an, die vorwiegend in den Werkstätten und Produktionsbetrieben arbeiten, zirka ein Drittel arbeitet in der Tagesarbeit, die restlichen Mitarbeitenden in verschiedenen Schichtsystemen. Die Lohnanpassungen treten per 1. April in Kraft.

pd/map

10. Februar 2017, 10:38

