Heli-Shuttle von Blatten auf die Riederalp

Da die Belalp Bahnen ihren Betrieb ab dem Ostermontag einstellen, lässt die Schneesportschule Belalp die noch anwesenden Ostergäste ab Dienstagmorgen auf der Riederalp unterrichten. Doch bereits jetzt übersteigt die Zahl der Voranmeldungen die Transportkapazitäten der verfügbaren Busse. Deshalb werden zusätzlich gleich mehrere Helikopter der Air Zermatt Gäste von Blatten auf die Riederalp befördern.

Am Montag fahren die Ostergäste am Natischer Berg noch auf der Belalp Ski. Wie in den vergangenen Jahren schliessen die Belalp Bahnen aber ab dem Ostermontag. Damit die Gäste anschliessend weiterhin dem Skifahren frönen können, stellte die Schneesportschule bereits im Herbst 2017 ein Angebot in Kooperation mit den Verantwortlichen auf dem Aletschplateau auf die Beine: Ab Dienstagmorgen können die Gäste mit dem Bus von Blatten zur Talstation der Riederalp fahren und anschliessend in der Aletsch Arena Schneesport betreiben und erhalten dort auch Ski- und Snowboardunterricht - der Unterricht erfolgt dabei durch Lehrer der Schneesportschule Belalp.

Nun gingen schon derart viele Voranmeldungen bei der Schneesportschule ein, dass der Gästestrom nicht mehr allein mit Bussen bewältigt werden kann. Mit einer Luftbrücke von Blatten direkt hinüber auf die Riederalp soll deshalb sichergestellt werden, dass trotzdem alle Angemeldeten rechtzeitig im Skigebiet sind. Die Helikopter der Air Zermatt fliegen von Dienstag- bis Freitagmorgen jeweils ab 8.00 Uhr ab Blatten. Der Lande- und Startplatz liegt östlich des Parkhauses. Die Rückflüge erfolgen ab 15.45 Uhr.

Angemeldete sollen sich um 7.45 Uhr bei der Talstation der Belalp Bahnen einfinden. Die Zuteilung auf die Busse und die Luftbrücke erfolgt vor Ort, schreibt die Schneesportschule in einer Medienmitteilung.

01. April 2018, 12:48

