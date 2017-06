Oberwalliser Postautos mit neuen Veloanhängern

PostAuto schafft im Oberwallis mehr Platz für den Transport von Velos. Neu sind ab diesem Sommer auch auf den Linien Richtung Furka-, Grimsel- und Nufenenpass sowie im Lötschental und nach Saas-Fee Postautos mit Veloanhängern unterwegs. Die Anhänger haben eine Kapazität von bis zu 20 Fahrrädern.

Seit dem letzten Sommer verkehren auf einzelnen Kursen der Linien Visp-Moosalp und Brig-Simplonpass Postautos mit einem Veloanhänger. Aufgrund der hohen Nachfrage und der zahlreichen positiven Rückmeldungen hat sich PostAuto entschieden, ab diesen Sommer das Angebot auszubauen. So sind Postautos neu auch auf einzelnen Kursen der Linien Oberwald-Furkapass, Oberwald-Grimselpass, Oberwald-Nufenenpass, Brig-Saas-Fee und Blatten-Goppenstein mit einem Veloanhänger ausgerüstet.

Dank den Anhängern können die Postautos bis zu 20 Fahrräder transportieren, womit die Kapazität deutlich erhöht wird. Auf allen anderen Linien im Oberwallis können die Postautos dank der Heckvorrichtung weiterhin fünf bis sechs Velos transportieren. Für den Transport von Velos ist eine Reservation bis 16 Uhr des Vortages obligatorisch. Für Fahrten am Sonntag und am Montag muss die Reservation bis spätestens am Freitagnachmittag erfolgen.

pd/map

16. Juni 2017, 14:36

