Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Saxon ist am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er kolliderte mit einem Lieferwagen, dessen Lenker den Vortritt des Motorradfahrers missachtete.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Ein 26-jähriger Walliser fuhr mit seinem Lieferwagen auf der Kantonsstrasse von Saxon in Richtung Martinach. Bei einer Kreuzung beabsichtigte dieser, in Richtung Fully abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 39-jährigen Aargauer, welcher korrekt von Charrat in Richtung Saxon unterwegs war.

Schwer verletzt wurde der Motorradlenker auf Platz medizinisch betreut und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert.

pd / zen

20. Juni 2018, 12:21

