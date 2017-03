Musikalische Lesung

Bissig-humorvoll und zärtlich-verspielt – so kommt her, was der Oberwalliser Schriftsteller Rolf Hermann in seinem neuen Buch verewigt hat.

«Das Leben ist ein Steilhang» lautet der Titel dieses Werks, aus welchem Rolf Hermann am Mittwoch um 19.30 Uhr in der ZAP zu Brig liest. Am Samstag tritt Rolf Hermann dann um 20.00 Uhr im Schloss Leuk auf – begleitet vom Gitarristen Oli Hartung. Poesie nach Noten und Saitensprünge nach Worten erwarten das Publikum bei dieser musikalischen Lesung.

blo

28. März 2017, 09:25

Artikel teilen