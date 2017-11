Musikalischer Startschuss zu neuem Solarprojekt

Mit der gemeinnützigen Organisation lucent setzen sich die beiden Jungunternehmen winsun und hä? seit einem Jahr gemeinsam für transparente Solarprojekte in Afrika ein. Diesen Freitag startet nun das zweite Projekt mit einem Benefizkonzert der Band «Led Airbus» im Briger Zeughaus.

Artikel zum Thema Oberwalliser Solarfirma schickt Mitarbeiter nach Afrika

Die Organisation lucent wurde vor gut einem Jahr von den beiden Jungunternehmen winsun und hä? gegründet. Ihr Ziel ist es, sich gemeinsam für Solarprojekte in Afrika einzusetzen. Treu dem Motto «work local – think global» wollen die Initianten mit einer lokalen Zusammenarbeit und der Umsetzung vor Ort in Afrika Hilfe leisten. Grundpfeiler von lucent sei die Transparenz, sagt Marco Zumoberhaus, Mitinitiant des Projekts lucent. «Dank der Umsetzung aus eigener Hand durch die winsun sehen Spenderinnen und Spender genau, wohin ihr Geld fliesst.»

Anfang Jahr hat lucent das erste Projekt in Westafrika umgesetzt. Zwei Mitarbeiter der Firma winsun flogen im Februar nach Benin, wo sie innert zweier Wochen eine Solaranlage auf einem Schulgebäude installierten. Die Solaranlage versorgt die Bevölkerung mit Strom und schützt sie nachhaltig vor Stromausfällen. Der Oberwalliser Afrikaexperte Dr. Felix Küchler lebt drei Monate im Jahr in Benin und hat die Ausführung vor Ort begleitet. «Die Anlage mit Batterie läuft einwandfrei und hat der Bevölkerung sehr geholfen. Dank der Schulung durch die beiden Solarexperten wird die Anlage von den Einheimischen unterhalten und ohne Gefahren betrieben.»

Mützen, Stirnbänder und Musik von Led Zeppelin

Dass die Hilfe am richtigen Ort ankommt, davon sind die Initianten von lucent überzeugt. Deshalb will man sich auch künftig für die Ärmsten dieser Welt einsetzen. Wo genau das nächste Projekt stattfindet, will man in Kürze bekannt geben. Bereits diese Woche startet der Verkauf der neuen lucent-Mützen und -Stirnbänder aus der hä?-Kollektion, die im Visper No Name Shop oder online zu haben sind. Ebenfalls diese Woche findet im Zeughaus Kultur in Brig-Glis ein Benefizkonzert statt. Kommenden Freitag steht im Nachgang des öffentlichen lucent-Forums, das um 18.00 Uhr startet, ab 21.00 Uhr die Band «Led Airbus» auf der Bühne. Die sympathische Schweizer Band lässt mit ihrer Musik das Erbe von Led Zeppelin auf der Bühne weiterleben.

pmo

13. November 2017, 12:25

Artikel teilen