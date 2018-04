Nächtliche Rettungsaktion im Aletschgebiet

Um in der Aletschregion nach einer vermissten Person zu suchen, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Helikopter eingesetzt (Archivbild). Foto: Air Zermatt

In der Region Brig-Glis und Naters wurde die Bevölkerung in der Nacht von Samstag auf Sonntag von lautem Helikopterlärm aus dem Schlaf gerissen. Grund: Rettungskräfte waren auf der Suche nach einer vermissten Person.

Anwohner in der Region Brig-Glis und Naters sind am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, durch den Rotorenlärm eines tieffliegenden Helikopters aufgeschreckt worden. Der Helikopter war gemäss Polizeiangaben unterwegs, um nach einer vermisst gemeldeten Person zu suchen

Gemäss Polizeisprecher Stève Léger konnte die vermisste Person am späten Abend in einer Gletscherspalte gefunden werden. Sie wurde dann geborgen und in kritischem Zustand ins Tal geflogen. Wie der Polizeisprecher gegenüber 1815.ch sagte, musste die Person umgehend ins Inselspital Bern überführt werden.

Weitere Informationen zum Unfall wurden von der Polizei für den Verlauf des Tages in Aussicht gestellt.

22. April 2018, 11:28

