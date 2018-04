Natischer Primarschule gratuliert

Naters. Die Gemeinde Naters feiert dieses Jahr ihr 1000-Jahr-Jubiläum – und die Natischer Primarschülerinnen und -schüler feiern mit.

In Form verschiedener Projekte, die im ganzen Dorf zu bewundern sind, gratuliert die Primarschule Naters der Pfarrei, der Burgerschaft und der Gemeinde zum 1000-Jahr-Jubiläum. Die Klassen 1H und 2H haben dazu auf dem Bocciaplatz selbst gebastelte Blumen, Herzen und Tiere am Nussbaum befestigt. Selbst verzierte Kerzenlichter wurden in der Pfarrkirche von den Klassen 3H aufgestellt. Diese werden während den Gottesdiensten am Wochenende angezündet.

Die Klassen 4H sind für aus Holz hergestellte Blumen verantwortlich, die auf dem FO-Platz an den Bäumen und an den Holzstangen befestigt wurden. Für die Gestaltung des Kreisels Lötschberg mit Kerzen, Geschenken und einer Geburtstagstorte sind die Klassen 5H verantwortlich.

Ein musikalischer Sagenabend mit Tanz, Spiel und Gesang lockte über 500 Besucher ins Zentrum Missione. Durchgeführt wurde die Aufführung von den Klassen 6H und 7H. Die Klassen 8H haben beim Eingang in die Pfarrkirche tibetische Fahnen und ein Plakat unter dem Motto «1000 gute Taten» angebracht.

Die Klassen 5H bis 8H aus Birgisch/Mund erstellen einen Sagenweg, der von Birgisch nach Naters führt. Fünf Stelen werden auf diesem Weg an verschiedene Sagen von Naters, Birgisch und Mund erinnern. Die Eröffnung findet am Samstag, 26. Mai 2018, um 17.00 Uhr in Birgisch statt.

wb

13. April 2018, 08:28

Artikel teilen