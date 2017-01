Findet das Neonazi-Fest im Oberwallis statt?

Die Pnos hat auf ihrer Facebook-Seite eine Party für Neonazis für heute Samstag angekündigt. Dabei sollen drei Musiker auftreten, die zu Gewalt aufrufen und Fremdenhass schüren. Die Walliser Polizei geht Hinweisen nach, wonach der Treffpunkt im Oberwallis sein könnte.

Die rechtsextreme Partei national orientierter Schweizer (Pnos) hat für dens Samstagabend ihre Gesinnungsgenossen in die Schweiz eingeladen. Als Gäste treten unter anderem der deutsche Rapper Makss Damage auf, der in Deutschland wegen Volksverhetzung und Verbreitung gewaltpornografischer Schriften verurteilt ist. Auch angekündigt ist die als rechtsextrem geltende italienische Band Bronson.

Unklar ist bislang, wo in der Schweiz der Anlass stattfinden soll. Interessenten können sich via einer Natelnummer auf dem Veranstaltungsflyer über den Ort erkundigen. Dieser liegt im Kanton Luzern. Der Kanton Luzern hat deshalb vorsorglich ein Verbot für den Treff auf seinen Kantonsgebiet erlassen. Gut möglich, dass die Organisatoren den Polizeikorps in der Deutschschweiz eine falsche Fährte gelegt haben.

Wie 1815.ch aus sicherer Quelle weiss, ist auch die Walliser Kantonspolizei bereit für einen allfälligen Einsatz zur Unterbindung des Neonazi-Treffs. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung soll der deutsche Rapper in Begleitung eines guten Dutzend Rechtsextremer am Freitagabend beim Betreten einer Bar im Oberwallis gesehen worden sein. Der Wirt des Lokals soll mit der rechtsextremen Szene sympathisieren. In der Gruppe sollen sich auch italiensischsprachige Personen befunden haben.

Die Kantonspolizei nimmt diesen Hinweis offensichtlich ernst. Deshalb informierte die Walliser Kantonspolizei am Samstagnachmittag die Sicherheitsverantwortlichen verschiedener Gemeinden, wo sich Club- oder Vereinslokale befinden, die sich als Treffpunkt eignen würden. Gleichzeitig hat die Polizei ihre Patrouillenfahrten erhöht. Konkrete Hinweise aber gab es bis zum späteren Nachmittag allerdings keine.

Sie steht in engem Kontakt mit den Polizeikorps von Bern und Luzern, um allfällige Informationen frühzeitig auszutauschen.

14. Januar 2017, 17:51

