Neue Ernennungen beim Kanton

Vincent Biselx ist zum neuen Adjunkt des Chefs der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS) beim Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) ernannt worden. Pascal Zen-Ruffinen wird neuer Chef des Kantonalen Amts für Militärwesen der Kreiskommandos 6 und 10 bei der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär.

Vincent Biselx nimmt seine Tätigkeit am 1. Februar 2018 auf und folgt auf Bruno Abgottspon, der zum Chef dieser Dienststelle befördert wurde. Vincent Biselx ist 39 Jahre alt und hat in den Jahren 2003 und 2005 seine Masterabschlüsse in Wirtschaft und Recht an den Universitäten in Lausanne und Genf gemacht. Zudem erhielt er 2014 den Master in Personalmanagement. Während acht Jahren hat er im Personalmanagement gearbeitet und verfügt dadurch über viel Wissen in diesem Bereich.

Pascal Zen-Ruffinen, zurzeit Leiter des Büros für Sicherheitskontrollen und Jurist-Risikoprofiler des Generalsekretariats des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in Lausanne, verfügt über grosse Erfahrung im Bereich des Rechts und des Militärwesens. Zen-Ruffinen, Oberstleutnant in der Armee, war Untersuchungsrichter beim Oberauditorat, Verantwortlicher im Bereich der Ausbildung und Verbreitung des Kriegsvölkerrechts sowie juristischer Mitarbeiter für internationale Beziehungen des Stabchefs der Armee. Er fungierte auch als Rechtsbeauftragter bei den Streit- und Polizeikräften für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.

Er verfügt über ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich der zivilen Sicherheit und des Militärs und ist im Besitze einer Rechstlizenz der Universität von Neuenburg. Zen-Ruffinen ist 55 Jahre alt und stammt aus Leuk-Stadt. Sein Stellenantritt wird am 1. Februar 2018 erfolgen.

20. Oktober 2017, 14:48

