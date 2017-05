Neue Vermietstation für Velofans

Wallisrollt | Erweitertes Angebot an E-Bikes

Die Velosaison mit «Wallisrollt» beginnt offiziell am 24. Mai. Diese bringt gleich mehrere Neuigkeiten mit sich: ein erweitertes Angebot an E-Bikes sowie eine neue Vermietstation.

Zum neunten aufeinanderfolgenden Mal ist «Wallisrollt» zwischen Brig und Port-Valais dieses Jahr mit neu 15 Stationen für Velofans da. Die ersten vier Mietstunden von Standardvelos sind kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, das Velo an einer Station entgegenzunehmen und an einer anderen Station zurückzugeben (Kosten 5 Franken für Rücktransport).

Für die aktuelle Saison wurde das Sortiment an E-Bikes erweitert. Damit die Verfügbarkeit an allen Stationen gewährleistet werden kann, empfiehlt sich eine Reservierung mindestens drei Tage im Voraus. Beim Vorweisen eines tagesaktuellen Bahntickets wird den Kunden die erste Stunde mit einem beliebigen E-Bike offeriert. Ebenfalls neu dieses Jahr ist die Station Villeneuve. Mit dieser werden die Regionen am Genfersee und im Unterwallis besser erschlossen.

Die diesjährige Saison beginnt am 24. Mai und endet am 29. Oktober. Mehr Informationen zu «Wallisrollt» finden Sie hier.

pd/map

15. Mai 2017, 10:44

Artikel teilen