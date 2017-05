Neuer Verwaltungsrat gewählt

Die EDSR Energiedienste Staldenried AG (EDSR) hat das Geschäftsjahr 2016 mit der Generalversammlung vom Freitag mit einem positiven Ergebnis von 12'685 Franken abgeschlossen. Neu in den Verwaltungsrat wurde Gemeindevizepräsident Ivo Abgottspon gewählt. Er folgt auf Stefan Summermatter.

Präsident Dominik Abgottspon stellt fest: «Die EDSR entwickelte sich auch 2016 positiv. Der Stromabsatz stieg gegenüber dem Vorjahr leicht an, was vorab auf die technische Beschneiung der Skipisten von Gspon zurückzuführen ist. Die Kunden in Staldenried bezahlen mit durchschnittlich 16.17 Rappen pro Kilowattstunde einen Gesamtpreis für Strom, Netznutzung und Energiegebühren, der im kantonalen und schweizerischen Vergleich günstig ist. Die EDSR ist solide aufgestellt.»

Die EDSR lieferte vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 total 2939 Megawattstunden elektrische Energie an ihre rund 400 Kunden. Der Gesamterlös aus dem Stromgeschäft und den sonstigen Erträgen liegt bei 475'000 Franken. Nach Abzug des Aufwands für Energiebeschaffung, Netznutzung und Energiegebühren sowie des Betriebsaufwands resultiert ein Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 84‘000 Franken. Bei einer Bilanzsumme von 955‘000 Franken macht das Anlagevermögen 59 Prozent aus. Die Bilanzsumme ist zu knapp einem Viertel mit Eigenmitteln finanziert.

Die EDSR zahlt 3860 Franken an Steuern an Bund, Kanton und Gemeinde. Die Konzessionsabgabe an die Gemeinde beträgt 25‘500 Franken. Die EDSR versorgt die Kunden auf dem Gemeindegebiet Staldenried mit elektrischer Energie. An der Aktiengesellschaft sind die Einwohnergemeinde Staldenried mit 80 Prozent und die EnAlpin AG mit 20 Prozent beteiligt.

pd/map

22. Mai 2017, 09:36

Artikel teilen