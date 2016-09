Neues Zentrum für Erwachsene in Schwierigkeiten eingeweiht

Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten unterstrich an der heutigen Einweihung die Wichtigkeit des Zentrums. (Archivbild) Foto: Keystone

Die Walliser Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten hat heute in Saxon offiziell die neuen Räumlichkeiten des CAAD-Zentrums für Erwachsene in Schwierigkeiten eingeweiht.

Das in der Nähe der alten Räumlichkeiten gelegene und seit März 2016 in Betrieb befindende neue Gebäude erhöht die Aufnahmekapazität des CAAD wesentlich. So verfügt das Zentrum über 31 Betten im Wohnheim (früher 13), wovon zehn für Kurzzeit- und Langzeitunterbringungen mit intensiver Betreuung sind. Die Tagesstätte erhöht ihre Aufnahmekapazität von früher 39 auf mindestens 57 Bewohner, wohingegen die Zahl der geschützten Wohnplätze (Betreuung ausserhalb des CAAD) unverändert bei 26 Plätzen bleibt.

Das Gebäude ist auf die psychischen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt und bietet einen Rahmen, der Menschen in Schwierigkeiten Halt gibt. Es präsentiert sich somit als Ort strukturierten und gemeinschaftlichen Lebens und bietet Raum für die therapeutische Unterstützung der Bewohner. Die Kosten der Bauarbeiten, die zu 75 Prozent von den öffentlichen Behörden subventioniert werden, belaufen sich auf 15,4 Millionen Franken.

Bei der offiziellen Einweihung des neuen CAAD unterstrich Esther Waeber-Kalbermatten, die Vorsteherin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur, die hohe Bedeutung einer solchen Betreuungseinrichtung für den Kanton Wallis. «Sie deckt in unserer heutigen Gesellschaft, in der mehr und mehr Menschen unter psychischen Beeinträchtigungen leiden, einen echten Bedarf ab», unterstrich sie in ihrer Ansprache.

Das CAAD ist seit fast 40 Jahren im Wallis aktiv. Es betreut Männer und Frauen, die an psychischen, somatischen, sozialen und suchtbedingten Störungen leiden. Das Zentrum nimmt private Unterbringungen auf freiwilliger Basis oder im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung auf. Zudem sind auch Personen, die unter strafrechtlicher Aufsicht stehen, zugelassen. Obschon die meisten Bewohner aus dem Wallis stammen, werden in der Einrichtung auch Personen, die in der Westschweiz leben, aufgenommen. Derzeit beschäftigt das CAAD über 60 Mitarbeitende bei einem Stellenplan mit 48,6 Vollzeitstellen.

