Übergabe der Bürgerbriefe an die 39 Jungbürger. Foto: Walliser Bote

Louis Ursprung, Stadtpräsident von Brig-Glis, blickte am heutigen Neujahrsempfang auf ein «Gutes, erfolgreiches, aber auch ein intensives Jahr» zurück.

Louis Ursprungs Rückblick auf das vergangene Jahr fiel fast durchwegs positiv aus. Und das in erster Linie «Dank einem gut harmonierenden Stadtrat, einer pflichtbewussten Verwaltung und vor allem dank Ihnen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger» richtete der Stadtpräsident das Wort an die in der Simplonhalle versammelten Gäste.

Mit der Neugestaltung des Saltinaplatzes sei dem lange gehegten Wunsch nach einem architektonischen Verbindungselement zwischen den beiden früheren Gemeinden Brig und Glis entsprochen worden. «Man mag sich über den Sinn oder Unsinn der hellblauen Kieselsteine zwar streiten», ist sich Ursprung bewusst. Das Projekt als ganzes komme jedoch einer bedeutenden Aufwertung gleich. Mit der Umnutzung des «Stockalper Mannhaft Schlösschens» in den Mattini und der neuen Sport- und Freizeitanlage Geschina zählte der Stadtpräsident weitere Meilensteine des letzten Jahres auf. Einziger Wermutstropfen für Ursprung war der Wegzug der Kapuzinerbrüder sowie die Schliessung des Klosters.

Für die Zukunft sieht er die Gemeinde mehr als gut aufgestellt und zählt dafür das solide Wachstum, die stabile Finanz- und Politsituation sowie die professionellen Strukturen als Gründe auf.

05. Januar 2018, 18:44

