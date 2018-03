Sensationeller Erfolg der Genderbüebu

Die Genderbüebu veröffentlichten vor knapp zwei Wochen ihr jüngstes Werk mit dem Titel «Freundschaft». Das Album schafft am Mittwoch einen sagenhaften Charteinstieg.

In einem randvollen Zentrum Missione in Naters präsentierten die Genderbüebu am 17. März ihre neue CD mit dem Titel «Freundschaft». Die Platte schaffte es nun in den offiziellen Schweizer Albumcharts direkt auf Platz 15. Dies spricht eindeutig für das Können des Schwyzerörgeliquartetts. Das Quartett bezeichnete ihren Charteinstieg auf Facebook mit den Worten «so geil!».

Unter den besten 15 befinden sich auch «Trauffer», «Hecht», und «Gölä» als weitere Schweizer Musiker. Als bestverkaufter Neueinsteiger schaffte es Schlagerstar Beatrice Egli mit ihrem Album «Wohlfühlgarantie» auf den ersten Platz.

28. März 2018, 11:05

