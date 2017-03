42 Gruppen trumpften auf

Unter dem Patronat der Pro Senectute hat vergangene Woche in Staldenried die 14. Oberwalliser Senioren-Jassmeisterschaft stattgefunden. Organisiert wurde dieser Anlass vom achtköpfigen Mittagtisch-Team.

Das Team lädt die Senioren von Staldenried jeweils monatlich zum Spiel- und Jassnachmittag inklusive Mittagessen und einmal jährlich zu einem Ausflug ein. Bereits zum dritten Mal wurde nun das Oberwalliser Senioren-Jassturnier in Staldenried durchgeführt. An der Jassmeisterschaft trumpften 42 Gruppen zum Jassen auf. Sie spielten in zwei Runden mit je zwölf Spielen um den Jasstitel.

Nach dem Wettkampf wurde den Teilnehmenden eine feine «Walliser Platte» serviert. Den Tagessieg holten sich Lydia und Heinrich Bieler aus Termen mit einem deutlichen Vorsprung auf die zweitplatzierten Marie-Toni Guntern und Sophie Zurwerra aus Ried-Brig. Auf dem dritten Platz klassierten sich Elsa Bieler und Marie Kummer aus Termen.

