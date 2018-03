Olympia-Nein-Kampagne startet mit Spendenaufruf

Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung: Schon in drei Monaten steht im Wallis die nächste wichtige Volksbefragung an. Am 10. Juni entscheidet das Stimmvolk über eine Kandidatur für die olympischen Winterspiele 2026 ab. Das Komitee «Nein zu Sion 2026» startet seine Kampagne mit einem Spendenaufruf.

Das Visual für die Nein-Kampagne steht, die Website ist aufgeschaltet, auf Facebook wird fleissig gepostet. Die Nein-Kampagne fokussiert auf die «Olympia-Misswirtschaft» und legt die Schwerpunkte auf die finanziellen Risiken, die fehlende Nachhaltigkeit und die Abhängigkeit vom IOC. Auf dem Plakat wird dies mit rostigen Olympia-Ringen dargestellt und mit dem Claim «Kurzes Fest. Langer Kater.» auf den Punkt gebracht.

Für eine wirksame Kampagne brauche es neben viel Engagement vor allem Geld, so die Verantwortlichen. Die Gegner der olympischen Winterspiele «Sion 2026» möchten im ganzen Kanton mit Flyern, Plakaten und Inseraten auf ihre Argumente aufmerksam machen. Die Nein-Kampagne wird zwar von den drei grossen Umweltorganisationen WWF, Pro Natura und VCS sowie von zahlreichen kleineren Organisationen finanziell unterstützt, aber es gebe keine zahlkräftigen Privatsponsoren. Deshalb wurde auf der Website www.olympia-2026.ch ein Online-Spendentool eingerichtet.

09. März 2018, 13:46

