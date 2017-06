155 Zertifikate überreicht

Staatsrat Christophe Darbellay durfte heute 155 Zertifikate für erfolgreiche Abschlüsse an der Mittelschule OMS St. Ursula überreichen.

Bildungs- und Wirtschaftsminister Christophe Darbellay kommt nicht mehr aus dem Händeschütteln heraus; nach den 178 Diplomen, die er den erfolgreichen Maturanden des Kollegiums Spiritus Sanctus gestern Nachmittag aushändigen durfte, war heute die Feier an der Mittelschule OMS St. Ursula an der Reihe. Dort schlossen in diesem Sommer 59 Schüler ihre Fachmittelschulausbildung in den Bereichen Gesundheit oder Soziale Arbeit ab. Weitere 21 erhielten ein Zertifikat Fachmaturität Pädagogik. 32 junge Erwachsene beendeten den schulischen Teil der Handelsmittelschule mit Erfolg und starten im Sommer in ihr Praktikumsjahr. Und 43 durften sich über den Erhalt ihres Zertifikats der Schule für Berufsvorbereitung freuen.

Die OMS sei eine ganz spezielle Schule, betonte der Staatsrat in seiner kurzen Rede:«Sie bietet unter ihrem Dach gleich vier Ausbildungen an.» Anschliessend riet er jenen Anwesenden, die bereits seiner Rede an der gestrigen Maturafeier lauschten, direkt zum Apéro überzugehen, da er sie ansonsten mit der gleichen Rede langweilen müsste. Einer Rede, in der er die Wichtigkeit eines hochstehenden Bildungniveaus im Wallis hervorhob, aber auch das Vertrauen der Eltern, ihren Nachwuchs in die Obhut der Schuleinrichtungen zu geben und die Verantwortung der jungen Absolventen, ihr Wissen zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen.

